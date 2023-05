Allegri fissa l’obiettivo: “Vi dico con quanti punti si va in Champions”

Massimiliano Allegri parla a pochi minuti da Atalanta-Juventus, tra personalismi e quota Champions fissata

La Juve di Allegri è pronta a scendere in campo per sfidare l’Atalanta al Gewiss Stadium, sfida fondamentale per la Champions League. I bianconeri se la giocano con più di qualche cambio e il mister spiega il motivo: “Una serie di rotazioni. Abbiamo giocato mercoledì, è il finale di stagione e c’è bisogno di tutti. Chi ho cambiato ha sempre fatto bene e l’ho fatto anche oggi, poi giovedì ci saranno altri cambi. Sarà una partita difficile”.

Poi Allegri, intervenuto a ‘Sky Sport‘, fa il punto sull’obiettivo ‘numerico’: “La quota Champions si è alzata, minimo a 73 punti. Oggi passaggio importante, poi resteranno le ultime 4. Illing titolare? È un ragazzo che ha dimostrato che può giocare, ha fatto bene, è tornato dopo l’infortunio con il Lecce ed è in condizione. Gli do fiducia ma sono sereno, l’importante è che tutti facciano una partita da squadra, poi giocare a Bergamo è sempre complicato e difficile”. Poi sulla questione ‘niente personalismi‘ a cui ha fatto riferimento ieri lo stesso Allegri: “Non è questione se ho visto qualcosa o meno. In questo momento, nel finale di stagione, magari si può pensare più a se stessi, ma la squadra va davanti a tutti come sempre. Facciamo un passettino alla volta”.