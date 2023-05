Adieu Paris, da Messi a Renato Sanches: sarà rivoluzione

Rivoluzione in vista al Paris Saint-Germain: da Messi a Renato Sanches, sarà un’estate piena di addii

Una prematura eliminazione in Champions e un titolo per cui bisognerà sudare fino all’ultimo, perché Olympique Marsiglia e Lens sono rispettivamente a 5 e 6 punti di distanza.

Per Christophe Galtier e per tutto l’ambiente Paris Saint-Germain si prevedeva certamente un’annata più facile e, indipendentemente da quelli che saranno i risultati ottenuti, nella capitale francese sarà un’estate di rivoluzioni. Da giocatori in scadenza di contratto a calciatori che rientreranno dai prestiti, le partenze da Parigi saranno certamente parecchie, a cominciare da Leo Messi. L’argentino, il cui contratto scadrà a fine stagione, non sembra essere intenzionato a restare in Francia e per lui si parla di un ritorno a Barcellona. Tra il calciatore e l’ambiente la rottura è ormai insanabile, con l’argentino sospeso due settimane per un viaggio non autorizzato.

Non solo Messi, da Nemyar a Renato Sanches: quanti esuberi al Psg

Messi non resterà a Parigi, ma non è l’unico che non verrà confermato o che comunque cambierà maglia nel corso dell’estate in un campionato francese da cui si può pescare ottimi talenti, come sottolineato da Fabrizio Ferrari a TV Play.

‘Foot Mercato’ ha stilato l’elenco della rosa dei transalpini e ha sottolineato chi dovrebbe restare, chi dovrebbe finire sul mercato e chi, invece, sicuramente andrà via. E oltre a Messi, anche Sergio Ramos, pure lui in scadenza di contratto, sembra pronto a lasciare la Francia. Per il 37enne spagnolo il rinnovo appare infatti complicatissimo. Dalla Francia sottolineano poi come Marquinhos, per anni perno della difesa dei parigini, potrebbe salutare e finire sul mercato in estate, così come il connazionale Neymar. Le critiche della tifoseria nei confronti del verdeoro sono aumentate e non è esclusa una sua cessione.

La rivoluzione, anche considerando i giocatori in prestito, si prospetta soprattutto in attacco e a centrocampo. Gli argentini Icardi e Paredes sono destinati a non restare: il centrocampista non verrà riscattato dalla Juventus, mentre per l’attaccante non è escluso che possano riaprirsi le porte della Serie A dopo un’ottima stagione con il Galatasaray. Non resterà neppure Wijnaldum, che non rientra nei piani del club. L’olandese è un giocatore di assoluto valore, ma alla Roma ha convissuto con parecchi infortuni. I giallorossi detengono comunque un diritto di riscatto.

Chi invece potrebbe essersi pentito di aver scelto Parigi, non dal punto di vista economico ma da quello del campo, è Renato Sanches. Il portoghese, cercato dal Milan la scorsa estate, potrebbe lasciare la capitale francese dopo una sola stagione. Difficile che i rossoneri possano fare un nuovo tentativo, ma soprattutto difficile per i club italiani anche solo pareggiare lo stipendio percepito. E come Renato Sanches anche Fabian Ruiz e Carlos Soler potrebbero salutare Parigi. I due spagnoli non hanno convinto e appare molto probabile che il loro nome finisca sull’elenco dei possibili partenti. E con loro anche Verratti: per i club italiani il suo stipendio è troppo fuori portata. Guardiola lo stima da sempre, non è escluso che il Manchester City possa fare un tentativo.