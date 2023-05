Torna Dybala, l’annuncio di Mourinho: “Ecco quanto può giocare”

L’allenatore portoghese ha svelato il minutaggio dell’attaccante argentino per il match di questo pomeriggio

In piena emergenza infortuni per lo scontro diretto valido per il piazzamento in zona Champions League, la Roma questo pomeriggio contro l’Inter ha deciso di rinunciare ad Abraham dal primo minuto rilanciando invece il ‘Gallo’ Belotti in posizione di centravanti.

José Mourinho ha comunque recuperato – almeno per la panchina – Paulo Dybala, anche lui reduce da un infortunio ed evidentemente non al meglio sotto il profilo della condizione fisica. A tal proposito, l’allenatore portoghese ha svelato il minutaggio che l’argentino potrebbe affrontare questo pomeriggio contro i nerazzurri.

Queste le parole del tecnico ai microfoni di ‘Dazn’ durante il pre-partita: “Abbiamo perso Celik con quel rosso, abbiamo recuperato Matic dalla squalifica. Belotti farà uno sforzo per darci una mano importante. E’ una situazione limite, speriamo che Paulo possa aiutare per una decina di minuti. Per Wijnaldum, Smalling ed El Shaarawy non c’è nessuna possibilità che entrino”.

Infine, prima di andare in panchina per la gara contro i suoi vecchi colori, Mourinho ha cercato di minimizzare quello che è stato il suo passato in nerazzurro per riportare il focus sugli obiettivi stagionali della Roma: “Inter? Al di là di quello che si possa sentire per una squadra, io sono figlio di calciatore e di allenatore, ho una mentalità da ultra professionista. In questo momento giocare contro l’Inter o un’altra squadra è lo stesso, penso solo alla Roma“