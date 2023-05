Roma-Inter, tensione all’Olimpico: un tifoso lancia una monetina in tribuna stampa e minaccia un giornalista

Attimi di tensione in tribuna stampa allo stadio Olimpico. Un ‘tifoso’ in Tribuna Monte Mario, nel settore adiacente alla tribuna stampa, ha lanciato una monetina da due euro verso i giornalisti. Un gesto sconsiderato e pericoloso, che fortunatamente non ha leso nessuno.

Il tifoso ha poi continuato insultando ripetutamente e in maniera grave i giornalisti dicendo ‘Siete tutti complici, pezzi di m…’, poi scagliandosi con un individuo in particolare. “Vieni giù, ti faccio un cu.. così, pezzo di m…” e altri epiteti e minacce simili anche nei confronti della famiglia. Finché il ‘tifoso’ in questione è passato ai fatti provando a scavalcare i seggiolini per raggiungere il giornalista. Gli steward dell’Olimpico – che hanno assistito dall’inizio alla scena – si sono subito attivati calmando l’uomo – sulla cinquantina – che inizialmente ha desistito e poi ha ricercato il contatto. È intervenuta poi anche la Digos, che ha prelevato l’uomo per placarne gli animi. La situazione è tornata alla normalità.