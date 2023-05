Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 6 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 6 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 6 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport dedica tutta la prima pagina alla partenza del Giro d’Italia, al via in Abruzzo: “Un giro imperiale”, il via con la crono sulla Cista dei Trabocchi. Il campione del mondo Evenepol sfida Roglic per la Rosa. E Ganna punta alla prima maglia di leader.

“Capital League”, questa l’apertura del Corriere dello Sport sulle sfide decisive di oggi per la corsa Champions e l’incrocio Roma-Milano. Lazio e Roma contro lo strapotere di Milano: Champions in palio. “Grazie Aurelio, ora blinda Spalletti”, l’appello dei napoletani a DeLa nelle ore di una festa pazzesca.

Tuttosport apre con le ultime sulla dirigenza bianconera: “Juve-Napoli ricomincia da Giuntoli”, manovre in corso per portare a Torino il Ds dello scudetto. Imminente l’incontro con De Laurentiis per capire se e come uscire dal contratto. E’ festa grande intanto a Napoli, le parole di De Laurentiis: “Osi e Kara non si toccano. E Spalletti…”. Incrocio decisivo e 4 tecnici in bilico: “Milano-Roma per la Champions“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 6 maggio 2023

Il quotidiano spagnolo AS dà ampio spazio alla finale di Copa del Rey tra Real Madrid e Osasuna: “Una Copa dos mundos”. L’Osasuna cerca il primo trofeo della sua storia, Ancelotti per addolcire la stagione dei ‘Blancos’ in attesa della Champions. Il Daily Express in Inghilterra apre invece con la coppia Haaland-Guardiola, avversari del Real nelle semifinali di Champions League: “Coronation treat”, titola il tabloid britannico con i ‘Citizens’ che puntano a fare bottino pieno tra Premier e coppa.