Premier guastafeste, 60 milioni per l’asso di Spalletti

Una big di Premier League vorrebbe acquistare uno dei pezzi pregiati appartenenti al Napoli targato Luciano Spalletti: offerta da 60 milioni

E adesso finalmente il Napoli targato Luciano Spalletti può festeggiare. Contro l’Udinese, grazie al solito bomber Victor Osimhen, gli azzurri hanno conquistato la matematica certezza per la conquista del terzo Scudetto. Un trofeo che l’intero popolo partenopeo sognava da ben trentatré anni.

L’ultimo, infatti, risaliva ai tempi in cui, nelle fila della squadra campana, militava un certo Diego Armando Maradona. Il campionissimo argentino fu il protagonista assoluto di quel trionfo. Stavolta, invece, la copertina se l’è presa quasi interamente Luciano Spalletti, grazie al suo lavoro a dir poco straordinario. Il tecnico di Certaldo si è finalmente consacrato ad altissimi livelli, togliendosi una volta per tutte l’etichetta di ‘eterno secondo’. Il giusto riconoscimento ad una carriera più che invidiabile, durante la quale l’ex allenatore della Roma si è tolto grandi soddisfazioni e raramente ha deluso le aspettative. Ma a brevissimo sarà già tempo di riflettere sul futuro. Necessario preparare il terreno in vista della prossima sessione estiva di calciomercato e non è da escludere che gli azzurri debbano dire addio ad uno dei loro pezzi pregiati. Il riferimento, in tal senso, è a Kim, approdato a Castel Volturno la scorsa estate per 18 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, 60 milioni dallo United per Kim

Il centrale sudcoreano è divenuto un elemento imprescindibile per il Napoli, dimostrando sul campo tutte le proprie abilità fuori dal comune. Le sue prestazioni da incorniciare, inevitabilmente, hanno attratto l’interesse dei top club europei.

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva sulle pagine di Calciomercato.it, il Manchester United sta spingendo per prendere in estate Kim. A tal proposito, stando a quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, il Manchester United avrebbe messo sul piatto ben 60 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’ex Fenerbahce. I ‘Red Devils’, dunque, sarebbero disposti a superare nettamente la cifra della clausola rescissoria valida solo per l’estero, che ammonta a 45 milioni di euro. Sembra difficile che i campani possano rifiutare una simile cifra, anche perché il rinnovo di Kim appare tutt’altro che scontato.