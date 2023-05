Napoli, colpo scudetto immediato: 60 milioni all’Inter

A distanza di 33 anni il club azzurro è tornato a vincere un campionato, il terzo nella sua storia

Saranno giorni di grandi festeggiamenti in casa Napoli dopo la conquista aritmetica dello scudetto di ieri sera. Grazie al pareggio ottenuto in casa dell’Udinese con la rete decisiva di Victor Osimhen, la formazione di Luciano Spalletti è riuscita a coronare il sogno coltivato da migliaia e migliaia di tifosi.

Una stagione quasi perfetta per il Napoli, assoluto dominatore del campionato sin dalle prime battute della stagione. Un percorso probabilmente reso meno tortuoso dal rendimento poco costante evidenziato dalle principali competitor per la lotta al vertice, come Milan, Inter e Juventus; senza comunque voler togliere alcun merito alla straordinaria impresa compiuta dal Napoli in un’annata in cui non veniva certo considerata come una delle favorite per il titolo finale dopo la maxi rivoluzione operata nello scorso calciomercato.

Come anticipato dal presidente Aurelio De Laurentiis nel discorso trionfale pronunciato ieri sera al Maradona dinnanzi ai tifosi partenopei, l’obiettivo per il prossimo anno sarà ovviamente quello di riconfermarsi in campionato e cercare di alzare ulteriormente l’asticella in Champions League. Una competizione, quest’ultima, che ha visto quest’anno il Napoli grande protagonista sino all’eliminazione dei quarti di finale contro il Milan.

Calciomercato Napoli, scelto Bastoni come regalo scudetto

Per migliorare il rendimento in Champions League, ovviamente il Napoli dovrà cercare di puntellare la rosa e mettere altri big a disposizione di Luciano Spalletti.

Nel sondaggio lanciato questa mattina sui social di Calciomercato.it, i tifosi partenopei hanno individuato Alessandro Bastoni come primo colpo scudetto per la prossima estate. Il difensore centrale di proprietà dell’Inter, quotato sui 60 milioni di euro, è stato votato dal 43,1% dei tifosi.

Al secondo posto nel sondaggio lanciato su Twitter si è poi verificato un ex aequo tra Manuel Locatelli e Brahim Diaz, alle spalle di Bastoni con il 20,7%. Il meno votato tra i possibili rinforzi del Napoli da rivali dirette in Serie A è stato infine Roger Ibanez, ultimo in classifica con la percentuale del 15,5%.