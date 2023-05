Milan-Lazio: Pioli ritrova Pobega, ma perde un’altra pedina

Il club rossonero ritrova i titolari ma perde un giocatore, che non va nemmeno in panchina. Ecco cosa è successo

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a scendere in campo contro la Lazio per la 34esima giornata di Serie A. I rossoneri sono chiamati a vincere per non perdere definitivamente il treno Champions League.

Per l’occasione il tecnico di Parma torna a schierare i titolarissimi. Riecco così Rafael Leao e Olivier Giroud in attacco e Theo Hernandez in difesa. Rispetto alla partita contro la Cremonese, Pioli ritrova Tommaso Pobega, che si accomoda in panchina. E’ out, invece, Alessandro Florenzi: il difensore – come appreso dalla redazione di Calciomercato.it – non è a disposizione per via di un problema di lieve entità.