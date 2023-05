Maglia del Napoli: tutte le curiosità che devi conoscere

Il Napoli è campione d’Italia dopo oltre trent’anni; andiamo a celebrare il club partenopeo con qualche curiosità sulla maglia.

La notte di Udine sarà ricordata per sempre dai tifosi partenopei; il Napoli, dopo più di trent’anni di attesa, è campione d’Italia.

Una cavalcata perfetta in un campionato strameritato nonostante, ai nastri di partenza, gli azzurri non avevano i favori del pronostico. Ora, però, andiamo a scoprire qualche curiosità sulla maglia del Napoli, la maglia del club campione d’Italia.

Perché la maglia del Napoli è azzurra?

Iniziamo subito da una domanda che, forse, in molti si sono fatti nel corso del tempo: perché la maglia del Napoli è azzurra?

La risposta è presto data; la maglia del Napoli è azzurra per il richiamo al cielo e al mare che sono, appunto, azzurri. Un significato, dunque, molto romantico per una squadra (e una città) dove il calcio è vissuto con estrema passione.

Cosa ci sta scritto sulla maglia del Napoli?

La prima cosa da sottolineare è che lo sponsor tecnico del Napoli resta EA7; per quanto riguarda gli sponsor ufficiali troviamo la scritta Lete al centro della maglia, la scritta MSC sotto e in più lo sponsor di manica Amazon.

Ma non finisce qui dal momento che, sotto il numero di maglia, troviamo la scritta Upbit.

Di che colore è la seconda maglia del Napoli?

Le squadre non hanno solo la prima maglia, quella che possiamo definire classica con i colori che più di tutti rappresentano un club.

Il Napoli, per quanto riguarda la seconda maglia, ha una divisa con il classico bianco da trasferta (con le spalle azzurre) che è stato sfoggiato in più di una circostanza in questa stagione tra campionato e Champions League.

Di che colore è la terza maglia?

Prima, seconda ma anche terza maglia da gioco che il Napoli ha di un colore blu notte con delle sfumature di bianco verso la fine della maglietta.

Una divisa che il club partenopeo ha sfoggiato, ad esempio, nella doppia trasferta di Roma contro biancocelesti e giallorossi.

Tutte le maglie speciali del Napoli in questa stagione

Il Napoli, anche in questa stagione, è sceso in campo con delle maglie speciali in determinate occasioni dell’anno.

Per festeggiare Halloween, ad esempio, è stata scelta una maglia sul blu notte con una serie di pipistrelli che vanno proprio a richiamare la festa che si festeggia il trentuno ottobre.

In questa stagione non si è giocato nel periodo natalizio a causa del mondiale disputato in Qatar.

La situazione, però, non ha impedito alla squadra (in occasione dell’amichevole con il Villarreal) di scendere in campo con la maglia natalizia. Colletto rosso e grande renna al centro.

Concludiamo con la divisa celebrativa per Halloween; in occasione del match di Coppa Italia, contro la Cremonese, il Napoli è sceso in campo con una maglia caratterizzata dalla presenza di un bacio sul fianco.

Non è stata, per l’occasione, una divisa fortunata dal momento che i partenopei sono usciti dalla competizione