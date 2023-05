La Corte di Appello Federale ha deciso: UFFICIALE, confermata la penalizzazione

La Corte di Appello Federale ha deciso la penalizzazione: confermata la sentenza precedente, non cambia la classifica

Non sarà un finale di stagione semplice per il calcio italiano. Non manca campionato, di qualsiasi categoria, che non sia caratterizzato dall’attesa anche per decisioni che fuoriescono dal calcio giocato.

Inevitabile fare l’esempio della Juventus che, attualmente terza in campionato, è in attesa della decisione della Corte di Appello Federale, dopo l’annullamento con rinvio della penalizzazione di 15 punti deciso dal Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni. Poi c’è da considerare anche la manovra stipendi e il possibile nuovo deferimento che apriranno un altro processo sportivo con il rischio di ulteriori sanzioni.

Serie A ma anche Serie B con il caso della Reggina. Il club calabrese ha ricevuto 7 punti di penalizzazione complessivi per il mancato pagamento di stipendi e tasse. La classifica del campionato cadetto contempla anche altre due penalizzazioni: Genoa e Parma, infatti, hanno un punto in meno in classifica, rispetto a quelli guadagnati sul campo. Insomma, un’altra situazione non semplice e non è la sola. La Corte Federale, infatti, ha appena emesso una sentenza: nulla da fare, confermata la penalizzazione.

Penalizzazione confermata, c’è la sentenza

Serie A, Serie B e anche Serie C. Anche nella terza divisione la giustizia sportiva ha messo il suo zampino nella classifica.

Questa volta il caso riguarda il Girone C e vede coinvolto il Monterosi Tuscia: la Figc ha comunicato che “la Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo del Monterosi Tuscia Fc”.

Questa sentenza significa quindi che sono confermati i 2 punti di penalizzazioni, che al Monterosi erano stati attribuiti a marzo con una sentenza del Tribunale Federale. La penalizzazione arriva dopo il deferimento, arrivato su segnalazione della Covisic, dovuto al mancato pagamento delle ritenute Irpef delle mensilità di settembre e ottobre 2022. Con la conferma della penalizzazione, il Monterosi conferma la quindicesima posizione in classifica e chiude così la stagione.