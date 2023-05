Inzaghi applaude l’Inter e punta il Milan: “Così si vince”

Simone Inzaghi gongola per la vittoria in casa della Roma e punta il Milan con totale fiducia

L’Inter centra la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia e si rilancia definitivamente in ottica Champions League. Ora i nerazzurri sono a -1 dal secondo posto della Lazio, in attesa della partita della Juventus in casa dell’Atalanta.

Simone Inzaghi riesce a strappare tre punti fondamentali anche per avvicinarsi con fiducia e coraggio alla semifinale col Milan. Il tecnico piacentino si è presentato in conferenza stampa soddisfattissimo soprattutto in vista del match di Champions: “Abbiamo vinto una partita importante contro una squadra di assoluto valore. Era difficilissima, dovevamo rimanere concentrati, la squadra ha fatto la gara che doveva fare. Ho abbracciato uno ad uno i ragazzi. Stiamo giocando tantissimo, come anche la Roma, oggi ci serviva questa vittoria ma dobbiamo farne ancora. Ora c’è questo impegno alle porte, sappiamo che importanza ha”.

Roma-Inter, Inzaghi: “Così si vincono le partite. Brozovic e Lukaku fondamentali”

La squadra gioca con la testa, ora è l’Inter che determina il match: “Quando c’erano sconfitte di cui si è parlato tanto vedevo i ragazzi ed ero sereno, a prescindere dal risultato che pure mi dispiaceva venisse a mancare. Oggi la squadra ha fatto bene ma senza creare tantissimo come in altre partite. Abbiamo concesso tanti calci piazzati, ma li abbiamo difesi da squadra ed è così che si vincono le partite”.

Inter migliore della stagione a livello psicofisico? “Brozovic e Lukaku fino a gennaio non li abbiamo mai avuti, ora stanno facendo la differenza. Sono importantissimi e siamo contenti di averli. Per la condizione fisica ho dei professionisti con me da più di 10 anni, lavorano per il bene dell’Inter. C’era la speranza di arrivare fino a qui e lo abbiamo fatto in buone condizioni fisiche”.