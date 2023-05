Il rimpianto di Semplici: “Uno come lui sposta gli equilibri per lo Spezia”

Ancora un KO per lo Spezia nel match salvezza contro la Cremonese: le dichiarazioni a fine partita di Leonardo Semplici

Nuova sconfitta per lo Spezia nello scontro salvezza in casa della Cremonese. I liguri restano appaiati al Verona a quota 27 e potrebbero essere sorpassati in classifica in caso di risultato positivo domani degli scaligeri con il Lecce.

Leonardo Semplici è sconsolato al termine del match dello ‘Zini’ perso per 2-0 dallo Spezia dopo le reti di Ciofani e Vasquez: “Uscire a mani vuote dopo aver creato così tanto per l’ennesima volta dispiace molto. Purtroppo ci manca il colpo finale, dispiace perché i ragazzi stanno dando tutto – spiega a ‘Sky Sport’ il tecnico spezzino – Sembra un momento difficile, sicuramente lo è sotto certi aspetti, ma solo attraverso il lavoro possiamo arrivare all’obiettivo che rimane alla nostra portata nonostante la sconfitta di stasera”.

Non è bastato il rientro nella ripresa di Nzola allo Spezia per tornare a fare punti, con l’assenza dell’attaccante che inevitabilmente ha pesato tanto nelle precedenti uscite. Le parole di Semplici su Nzola: “Chiaramente è un giocatore che ha fatto 13 gol e sposta gli equilibri per una squadra come la nostra – ha aggiunto l’allenatore stavolta a ‘DAZN’ – Oggi mancano anche Zurkowski e Maldini che potevano darci una grossa mano. Nzola è tornato solo ieri nella rifinitura e ho decisivo di rischiarlo vista l’importanza della partita. Non è servito, spero però ci possa dare una grande mano per le ultime partite”.