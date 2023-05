HIGHLIGHTS | Colpo Champions, il Milan manda ko la Lazio. Ma Leao ‘rovina’ la festa

Vittoria convincente dei rossoneri nello scontro diretto contro i biancocelesti in un pomeriggio macchiato dall’infortunio dell’esterno portoghese

Tre punti preziosi per il Milan che torna a vincere in Serie A dopo due pareggi di fila contro Roma e Cremonese. La formazione di Stefano Pioli ritrova entusiasmo e brillantezza in vista di mercoledì, quando giocherà il primo dei due match previsti contro l’Inter per le semifinali di Champions League.

A macchiare la festa rossonera di questo pomeriggio è stato però l’infortunio di Rafael Leao, costretto ad uscire per un problema muscolare avvertito al flessore della coscia sinistra dopo dieci minuti del primo tempo. Uno stop che tiene in grandissima apprensione l’intero ambiente milanista in vista dei due match che la squadra di Stefano Pioli dovrà infatti disputare contro l’Inter in semifinale di Champions League nei prossimi dieci giorni.

Gara che è stata invece decisa dalle reti di Bennacer e Theo Hernandez. A sbloccare l’incontro è stato infatti il gol timbrato dal centrocampista algerino su assist di Giroud, approfittando di un vero e proprio regalo della difesa della Lazio in uscita di palla. Seconda rete siglata invece da un’incursione solitaria del solito Theo iniziata dalla propria area di rigore su palla servita con le mani da Maignan e finalizzata con un missile dalla distanza sotto l’incrocio dei pali.

Milan-Lazio 2-0, la classifica di Serie A aggiornata

Il successo del Milan a San Siro contro la Lazio riporta momentaneamente la squadra di Pioli al quarto posto e solamente tre punti di distanza rispetto al secondo.

Questa la classifica aggiornata di Serie A e l’attuale situazione della parte alta nella lotta per l’accesso alla Champions League, in attesa del match di questo pomeriggio tra Roma e Inter e il terzo scontro diretto di domani tra Atalanta e Juventus:

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 80 punti; Lazio* 64; Juventus 63; Milan* 61; Inter 60; Atalanta e Roma 58; Fiorentina 46; Bologna, Monza e Torino 45; Udinese e Sassuolo 43; Salernitana ed Empoli 35; Lecce 31; Spezia e Verona 27; Cremonese 21; Sampdoria 17 *una partita in più