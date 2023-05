Dybala segue Mourinho: ancora insieme in Serie A

Dybala può seguire Mourinho in caso di addio alla Roma: i due ancora insieme in Serie A. Tutti i dettagli

Il futuro della Roma è legato a doppio filo su Josè Mourinho e Paulo Dybala. Il progetto del club giallorosso ruota inevitabilmente intorno a questi due nomi, che fanno però già discutere in vista del calciomercato estivo.

Nelle scorse settimane, l’argentino in prima persona si è espresso sul proprio futuro: “Rispetto alla clausola è una questione tra i miei procuratori e la società. Quello che succederà a fine anno non lo so. Io vorrei essere allenato da Mourinho perché è uno dei migliori e voglio vincere con lui. Penso solo a domani, l’anno è lungo, io voglio vincere con la Roma e spero che l’anno prossimo saremo in Champions League“. L’ex numero 10 della Juventus, senza troppi giri di parole, ha lasciato intendere di voler proseguire con Mourinho e soprattutto di voler giocare nuovamente in Champions. La clausola presente nel contratto preoccupa, così come la situazione del tecnico portoghese, tornata incandescente dopo il clamoroso sfogo post Monza. L’ex Inter non si è sottratto dal lanciare una nuova frecciata nei confronti della società.

Calciomercato Inter, Dybala segue Mourinho: i tifosi non hanno dubbi

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri utenti, in caso di clamoroso ritorno di Mou all’Inter, chi potrebbe portare in nerazzurro.

📊MOMENTO SONDAGGIO 📊 ⚔️Scontro Champions all’Olimpico: #Mourinho sfida il suo glorioso passato, per cercare di riportare l’#AsRoma nell’Europa che conta 🔥 🤔Chi potrebbe portare all’#Inter lo Special One in caso di clamoroso ritorno in nerazzurro? — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 6, 2023

La scelta è ricaduta proprio su Paulo Dybala, con un vero e proprio plebiscito: per il 61,2% dei votanti, infatti, Mourinho potrebbe chiamare la ‘Joya’ in nerazzurro. Seguono capitano Lorenzo Pellegrini (20,4%), Smalling (12,2%) e infine Matic (6,1%).