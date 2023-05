Capello esalta Spalletti: “Un capolavoro”. Poi ‘sentenzia’ Kvaratskhelia

L’ex allenatore Fabio Capello ha rilasciato un’intervista, in cui si è soffermato sul Napoli di mister Spalletti: ‘sentenza’ su Kvaratskhelia

Ciò che Luciano Spalletti è riuscito a fare con il suo Napoli è qualcosa di meraviglioso. Nessuno, ad inizio stagione, si sarebbe aspettato una cavalcata del genere da parte della truppa azzurra guidata dal tecnico di Certaldo, assoluta sorpresa di questo campionato di Serie A.

Fin dall’inizio Di Lorenzo e compagni hanno dimostrato di avere una marcia in più rispetto alle altre big, aumentando sempre di più il distacco in classifica turno dopo turno. E a Udine è arrivata la matematica certezza della conquista dello Scudetto, grazie alla rete siglata dal solito Victor Osimhen nel corso della ripresa. Era ormai soltanto questione di tempo, dato che tra i partenopei e la seconda in classifica la distanza è troppo ampia per essere colmata. Spalletti ha dato vita ad un giocattolo quasi perfetto, in grado di spazzare via chiunque gli capitasse a tiro. Un lavoro eccezionale, esaltato anche da Fabio Capello. L’ex allenatore di Milan, Juventus e Roma ha parlato del suo ex collega in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘TvPlay.it’: “Spalletti ha fatto un capolavoro, è stato strepitoso. Vincere in questo modo a Napoli è davvero impressionante. Si tratta di una cosa incredibile e pazzesca. È riuscito a farsi seguire in tutto dai suoi calciatori, facendo diventare dei giocatori importanti ragazzi che hanno molta qualità. Quando un allenatore riesce a fare questo, bisogna semplicemente esaltarlo dandogli i giusti meriti“.

Napoli, Capello mette da parte Kvaratskhelia: “I simboli della squadra sono Osimhen e Kim”

Uno Scudetto preso nonostante siano partiti la scorsa estate giocatori come Insigne, Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz: “Erano quattro pezzi importantissimi per quella squadra, nessuno credeva che si potesse arrivare ad un simile traguardo. È stata una sorpresa“.

Dopodiché Capello nomina coloro che, secondo lui, sono le pedine più forti del Napoli, mettendo un po’ da parte Kvaratskhelia: “Per quanto mi riguarda tutti i calciatori sono importanti, però due mi sembrano di poco superiori agli altri. Uno è Osimhen e l’altro per me è Kim, un gran bel difensore“.