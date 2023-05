Assalto a Lautaro Martinez: pronta offerta da 70 milioni

L’Inter deve guardarsi ancora una volta dall’interessamento dei top club per Lautaro Martinez: ecco da chi può arrivare l’offerta

Non ha segnato oggi, in Roma-Inter, dopo le ultime due doppiette con Lazio e Verona, ma è stato comunque incisivo, con l’assist a Lukaku per il 2-0 e con una traversa clamorosa nel finale. Lautaro Martinez è piuttosto carico, si prepara al derby di Champions League contro il Milan e sogna ancora di rimontare su Osimhen per il titolo di capocannoniere del campionato.

Simone Inzaghi punta naturalmente sul ‘Toro’ per centrare il piazzamento tra le prime quattro e cercare gloria tra Champions e Coppa Italia. Ancora una volta, l’argentino conferma la sua importanza e di essere diventato attaccante di livello superiore. Questo però significa anche che l’interesse dei top club per lui non viene mai meno e l’Inter da questo deve guardarsi in vista dell’estate.

Inter, nuove insidie per Lautaro Martinez dall’Inghilterra: l’allenatore lo vuole a tutti i costi

In particolare, si prepara una offensiva di un certo rilievo dalla Premier League, con un club britannico pronto a presentare una prima proposta da 70 milioni di euro.

Secondo ‘Football Insider’, sarebbe il Chelsea a fare piuttosto sul serio. I ‘Blues’, come noto, hanno vissuto una annata orribile e resteranno fuori da tutto, con un finale di stagione se possibile ancor più deludente e in calando rispetto ai mesi precedenti. Serve un attaccante di peso, in un reparto offensivo che nonostante il tanto talento sulla carta si è rivelato tremendamente asfittico. E Pochettino, che di fatto è il tecnico dei londinesi in pectore per la prossima stagione, nei contatti con la società avrebbe già indicato il connazionale come rinforzo ideale per la prima linea. Una proposta da 70 milioni, però, nonostante la necessità dell’Inter di monetizzare visto il delicato momento finanziario, potrebbe non essere sufficiente per ottenere il via libera.