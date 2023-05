Quasi 20 milioni di euro, doppio gioco immediato: l’Inter prende nota

Calciomercato Inter, le ultime dalla Spagna potrebbero ridisegnare le strategie dei nerazzurri. Fa tutto il Chelsea

Inter al rettilineo finale. La lunga rincorsa dei nerazzurri avrà uno snodo cruciale nel corso delle prossime settimane, quando i nerazzurri sostanzialmente si giocheranno la stagione. Tutto o niente. L’exploit di Verona ha comunque contribuito a dare ancor più certezze ad un gruppo che si è finalmente ritrovato nel momento topico della stagione.

Dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia a spese della Juventus e aver centrato senza troppi patemi d’animo la qualificazione alle semifinali di Champions, Lautaro Martinez e compagni sono ritornati a fare la voce grossa anche in campionato. Il match dell’Olimpico contro la Roma rappresenterà uno snodo cruciale nella corsa ad un posto in Champions. Cammino nel quale André Onana è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante a suon di prestazioni da vero leader, che hanno calamitato l’interesse di diverse big in giro per l’Europa. Nei giorni scorsi era stata ventilata l’ipotesi di un assalto del Chelsea per il portiere camerunese dell’Inter. Come confermato da calciomercato.it, i Blues hanno individuato nell’estremo difensore nerazzurro un obiettivo concreto, anche se anche Manchester United e Tottenham restano vigili sul calciatore.

Calciomercato Inter, dalla Spagna ne sono sicuri: Chelsea su Bounou

Onana-Inter pista calda ma non ancora caldissima, dunque. Chiaramente quello che porta all’estremo difensore dell’Inter non è però l’unico profilo vagliato dai londinesi, che si apprestano a vivere un’altra stagione di profondo rinnovamento.

Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, infatti, il Chelsea avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per Yassine Bounou, estremo difensore del Siviglia e prossimo avversario della Juventus in Europa League. A riferirlo è Futbol Total. Ricordiamo che Bono è legato agli andalusi da un contratto in scadenza nel 2025 ed è stato accostato nelle scorse settimane anche ad alcuni club italiani, che però avrebbero deciso di non caldeggiare in modo particolare l’opzione anche per la valutazione che il Siviglia fa del suo portiere. Potrebbe non essere sufficiente, infatti, offerte da 15 milioni più bonus.

Staremo a vedere quello che succederà, fermo restando che la prima scelta del Chelsea continua ad essere Onana. La posizione dell’Inter, però, è chiara: l’addio dell’ex estremo difensore dell’Ajax potrebbe materializzarsi solo se dovesse arrivare un’offerta intrigante, capace di far saltare il banco.