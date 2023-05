“Più forti di loro”: Lapo Elkann scatena la ‘furia’ dei napoletani

Botta e risposta social, quello che è avvenuto tra l’imprenditore juventino Lapo Elkann e i tifosi partenopei

Il maggio 2023 diventerà una giornata storica per il tifo napoletano. L’onda azzurra ha totalmente invaso le strade di Napoli e di Udine, dove si è giocata la partita che ha aritmeticamente attribuito lo scudetto alla squadra di Spalletti. Molti sono stati i commenti e i complimenti che tifosi di altre squadre hanno dedicato tramite i social al club di De Laurentiis. Spicca quello di Lapo Elkann, che non contiene però solo ‘complimenti’…

Tramite il suo profilo Twitter, dal quale commenta le vicissitudini calcistiche della sua squadra, la Juventus, Lapo Elkann ha asserito di non provare alcun tipo di invidia e che non vede l’ora di poterla battere la prossima stagione e strappargli lo scudetto, dimostrando quanto la squadra bianconera sia più forte del Napoli.

C’è chi dice che rosico per scudetto vinto dal Napoli assolutamente no gli faccio i complimenti ma non vedo l’ora di sfidarli al più presto per prossimo scudetto e toglierglielo. La Juventus 🤍🖤 dimostrerà di essere più forte di loro . — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 4, 2023

Lapo Elkann e il tweet della discordia: “Gli toglieremo lo scudetto”

Il tweet dell’imprenditore torinese non ha lasciato indifferente il tifo partenopeo, che si è indispettito per queste parole di sfida. Parole che hanno reso i complimenti per la vittoria dello scudetto poco sinceri ai loro occhi dei napoletani. Di tutt’altra opinione il tifo juventino, che su Twitter trova in Lapo Elkann una voce affidabile e amica, soprattutto dopo le ultime vicende extracalcistiche che hanno colpito la società bianconera.

Per quanto riguarda i commenti dei tifosi napoletani, ne troviamo alcuni sarcastici e di scherno e altri più vementi, sintomo del fatto che la rivalità Juve-Napoli non è sepolta e forse non lo sarà neanche per le prossime stagioni, che si potrebbero rivelare, dando credito a questi piccoli fatti di contorno, accesi e aspri e forse decisivi per i prossimi campionati.

Prima però dovreste tornare in serie A — FraSe (@UnoFRAtanti) May 4, 2023

Complimenti mooooolto sinceri 💙 — Αngela (@aim4_83) May 4, 2023

Sarà difficile togliere lo scudetto al Napoli giocando in serie B e, comunque, il prossimo scudetto lo vinciamo quando vendete la società. Quando vendete la società? — Il numero uno (@DomenicoGram) May 4, 2023

E manco l’abbiamo vinto, che ce lo vuoi togliere…ma non eri simpatizzante del Napoli? E non mi pare proprio…stai sereno… — GCRNPP69 (@GCRNPP1969) May 5, 2023

Limitarsi a fargli i complimenti no vero?

Riuscite sempre ad essere fuori luogo. — Pragmatico_interista (@PragmaticoI) May 4, 2023

Al mio paese si dice: “Nguorpo volle a cavorara”

Traduzione: “In corpo bolle la collera”😉 — Gennaro De Fazio (@GennaroDeFazio1) May 4, 2023

Se rosichi così è tutto più bello — Checco (@IERVOLINOFRANCE) May 5, 2023

Ehsan Poornami