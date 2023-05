Patteggiamento UFFICIALE: multa e un solo punto di penalizzazione

Un punto di penalizzazione dopo il patteggiamento: ufficiale la decisione della Figc che ha inflitto un punto di penalizzazione al club

Accordo tra le parti raggiunto tra le parti: la Figc ufficializza il punto di penalizzazione in classifica e la multa da 4mila euro.

Due club penalizzati in Serie B: tra questi c’è il Parma, sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva. Il motivo è legato al mancato versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di febbraio entro il termine del 16 marzo.

La penalizzazione per il club ducale arriva a seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti. Inoltre, è stata comminata una sanzione di 4mila euro nei confronti di Kyle Joseph Krause, patron del Parma, e dell’amministratore delegato del club, Oliver Anthony Krause.

Serie B, penalizzazione anche per la Reggina: come cambia la classifica

Non solo il Parma: penalizzazione anche per la Reggina, sanzionata dal Tribunale Federale Nazionale con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica.

Oltre alla penalizzazione, c’è da segnalare l’inibizione di 3 mesi per Paolo Castaldi, l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore degli amaranto. Questa la nuova classifica del campionato di Serie B:

Frosinone 71, Genoa 67, Bari 61, Sudtirol 54, Parma 51, Cagliari 51, Pisa 46, Ascoli 46,

Venezia 45, Palermo 45, Modena 44, Como 43, Ternana 43, Reggina 42, Cosenza 38, Cittadella 38, Brescia 38, Perugia 36, Spal 35, Benevento 32