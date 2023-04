“Juventus in Serie B”: patteggiamento vietato, mazzata terribile

La Juventus vive in apnea questo ultimo mese di stagione tra campo e aule di tribunale: la retrocessione in Serie B è possibile

Il campo parla di un momento di crisi profonda, con le tre sconfitte in campionato e l’eliminazione dalla coppa Italia. La Juventus vive il suo periodo nero anche con il fiato sospeso per le note vicende extra-campo.

Tra la nuova sentenza della Corte di Appello Federale e il deferimento per la manovra stipendi, i bianconeri non hanno le idee chiare su quel che sarà la loro reale posizione in classifica. Da questo punto di vista arriva il commento di Mario Stagliano, avvocato, che ha delineato un quadro a tinte fosche per la società piemontese. Intervenuto a ‘Tutto Sport’ trasmissione di Radio Cusano Campus, il legale ha detto la sua sulle vicende che vedono coinvolta la Juventus: “Saranno confermati i 15 punti di penalizzazione e la Juventus finirà in B con il filone riguardanti gli stipendi”.

Questo perché “la conferma delle inibizioni di Agnelli, Arrivabene e dei DS significa che il vertice societario è stato condannato in via definitiva da uno a due anni. Per questo credo che la società sarà condannata”. In particolare Staiano prevede una penalizzazione di 15 punti “o leggermente inferiore in quanto risponderà per responsabilità diretta del proprio Presidente e AD e oggettiva dei due DS”.

Juve in B: la previsione di Staiano

L’avvocato continua il suo intervento spiegando che a suo parare, dopo il nuovo giudizio della Corte Federale, che potrebbe arrivare entro fine maggio, “la Juventus potrà fare opposizione al CONI, ma la possibilità di ottenere un risultato positivo sarà prossimo allo zero”.

Inoltre, Staiano spiega – riferendosi al filone della manovra stipendi – che “il codice di giustizia sportiva vieta il patteggiamento”. Inoltre, conclude facendo una previsione su quel che sarà la sanzione per la società: “Considerato ciò che ho letto e in base all’applicazione del codice la Juventus dovrebbe andare in serie B e anche la società lo ha detto ai propri abbonati premium”. Situazione non certo semplice per i bianconeri che attendono i verdetti con grande apprensione.