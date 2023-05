Serie A, UFFICIALE: calciatore condannato per associazione camorristica

Ufficiale, il giocatore di Serie A condannato per associazione camorristica e frode sportiva: la presa di posizione della società

Il difensore del Monza, Armando Izzo, è stato condannato a 5 anni di reclusione per i reati di concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva.

Al giocatore è stata addebitata la presunta combine del match Modena-Avellino del 2014. La condanna è arrivata dalla sesta sezione penale del Tribunale di Napoli. Izzo è stato assolto per il capo d’imputazione relativo alla partita Avellino-Reggina. Il pm della Dda partenopea Maurizio De Marco aveva chiesto per il difensore 4 anni e 10 mesi di reclusione. I legali del calciatore hanno annunciato l’impugnazione in appello della sentenza. In merito alla condanna, il Monza ha voluto diramare un comunicato ufficiale.

Questo il comunicato della società brianzola:

“AC Monza ha appreso che il proprio tesserato Armando Izzo è stato condannato in primo grado per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva.

AC Monza esprime totale vicinanza e supporto ad Armando, convinta della sua estraneità all’ambiente criminale.

Gli avvocati del calciatore sono delusi dalla sentenza e attendono di leggerne le motivazioni; dopodiché presenteranno appello”.