Scudetto Napoli: arriva subito la frecciata della Juventus

Il Napoli festeggia il terzo scudetto della sua storia: fanno discutere i complimenti social della Juventus

Cavalcata entusiasmante per il Napoli che con l’1-1 sul campo dell’Udinese certifica il trionfo scudetto. Terzo campionato nella storia dei partenopei, trascinati anche stasera alla ‘Dacia Arena’ dal capocannoniere Osimhen.

Un successo che porta la firma di Luciano Spalletti, con l’Inter che tra le altre si complimenta per il titolo degli azzurri e del suo ex allenatore anche per bocca dell’Ad Marotta: “Faccio grandi complimenti al Napoli, società, allenatore e squadra per questo traguardo storico. Hanno fatto una cavalcata straordinaria e hanno meritato di vincere questo scudetto“, le parole all’Ansa del dirigente nerazzurro. Diverse società hanno reso omaggio al trionfo del Napoli, tra cui spicca quello della Juventus. Nel tweet della ‘Vecchia Signora’ non manca una frecciata ai rivali partenopei: “Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci (con l’aggiunta dell’emoji sorridente). Congratulazioni al Napoli per il suo terzo scudetto!”. Chiaro riferimento della Juve ai mancati complimenti del club di De Laurentiis negli anni delle vittorie bianconere.

Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci 😄 Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto! — JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2023

Il Presidente Steven Zhang e tutto il Club si congratulano con il @sscnapoli e con Luciano Spalletti per la conquista dello Scudetto. — Inter (@Inter) May 4, 2023

Congratulations to @sscnapoli for winning the Scudetto: a great achievement and a deserved title — AC Milan (@acmilan) May 4, 2023