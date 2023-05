Roma, emergenza infortuni. Smalling: “Spero di tornare presto”, ma senza di lui che disastro

La Roma alle prese con una serie infinita di infortuni e assenze: con l’Inter Cristante in difesa. Senza Smalling nessuna vittoria e lui si ‘confida’ con i tifosi

La Roma è senza difesa. Parliamo a livello pratico, di giocatori disponibili. In un reparto che utilizza tre centrali su cinque in rosa, tre sono infortunati. E uno degli adattati è squalificato (Celik). Smalling, Llorente e Kumbulla sono tre che difficilmente rivedranno il campo prima della fine della stagione. Di sicuro non l’albanese, forse l’inglese può tornare nella seconda metà di maggio. Comunque troppo tardi.

Anche perché in questo momento i giallorossi devono pure fare i conti con le assenze in tutti gli altri reparti, con Wijnaldum out e ora anche El Shaarawy che ha riportato una lesione muscolare e rischia anche lui di aver chiuso già ora la sua stagione. Il Faraone era tra i più in forma, opzione importante anche in zona gol come ha dimostrato ieri. Pure l’attacco se la passa relativamente male, visto che Dybala e Belotti non stanno affatto bene e contro l’Inter al massimo andranno in panchina. Poi si valuterà la possibilità di fargli giocare qualche minuto. Ma sempre con cautela, anche in considerazione dell’andata di giovedì col Bayer Leverkusen. Che, tra l’altro non ha giocato il turno infrasettimanale e anticiperà a domani il suo match di campionato. Risultato: la Roma arriverà alla sfida dell’Olimpico con tre partite in sette giorni, i tedeschi con due in sei.

Roma, senza Smalling nessuna vittoria in Serie A. E a Trigoria risponde ai tifosi

In questi prossimi scontri diretti, tra Inter e Bayer, sarà complicato soprattutto reggere botta in difesa. Ancor di più senza il leader maximo, Chris Smalling. Senza di lui, in campionato la squadra di Mourinho non ha mai vinto: due pareggi e due sconfitte. Un disastro.

Non a caso sia il mister che i tifosi sono preoccupatissimi delle sue condizioni e non vedono l’ora di rivederlo in campo. All’uscita del centro sportivo di Trigoria, alla ripresa di oggi pomeriggio, l’inglese si è fermato a firmare autografi. E ovviamente c’è chi subito gli ha chiesto ‘Come stai? Ma giochi la prossima?’ Smalling ha abbozzato un ‘bene’ che è sembrato più di circostanza che altro, aggiungendo – in italiano – ‘Speriamo di tornare presto’. Anche questo più un auspicio, una risposta a rassicurare un fan preoccupato, cercando ovviamente di non far trapelare nulla davanti a tutti. Mourinho dovrà fare quadrato, fare di necessità virtù che in questo momento vuol dire arretrare Cristante al centro. Servirà compattezza e mentalità massima, in un momento comunque non semplicissimo anche a livello arbitrale vista la probabile squalifica in cui incapperà.