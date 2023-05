Mourinho al capolinea, tutti contro di lui: “Nessun futuro a Roma”

Altra serata all’insegna delle polemiche per Mourinho, rapporto con la Roma che rischia di incrinarsi del tutto

Turno infrasettimanale di campionato molto intenso, con la corsa Champions che entra nel vivo e si fa sempre più ingarbugliata dopo i risultati di ieri sera. Non una serata da ricordare per la Roma, che frena in casa del Monza per 1-1 e viene staccata di due lunghezze al quarto posto dall’Inter, a pochi giorni dallo scontro diretto dell’Olimpico.

A fine gara, hanno tenuto banco le dichiarazioni di Mourinho contro l’arbitraggio di Chiffi e con l’ennesimo segnale lanciato alla società non solo sulla qualità della rosa a propria disposizione ma anche sulle intenzioni future e sulla progettualità. Parole che ancora una volta non sono passate inosservate e che hanno fatto suonare un nuovo campanello d’allarme sul rapporto tra lo Special One e il club, con una separazione che diventa più probabile.

Mourinho e la Roma, vicini alla parola fine? “Il club non è contento”

Nei commenti del post partita, in tanti hanno risposto a tono alle dichiarazioni di Mourinho, mettendo a questo punto seriamente in dubbio la sua permanenza nella Capitale.

Nel ‘Club’ di ‘Sky Sport’, si è espresso in questo modo Fabio Caressa: “Mourinho è andato un po’ sopra le righe, si avvertono tensione e nervosismo. La Roma ha fatto trapelare di non essere contenta di queste continue sollecitazioni ed esternazioni continue. Per proseguire, evidentemente chiede qualcosa in più. Frasi sugli arbitri? Da quello che sappiamo, nell’AIA c’è una certa indignazione e potrebbero essere prese delle posizioni ufficiali, anche dalla FIGC. Non ricordo parole del genere sulla ricusazione degli arbitri”. A seguire, Luca Marchegiani ha dichiarato: “Secondo me Mourinho ha fatto il suo tempo a Roma. Per lui era importante tornare in Italia e vincere qualcosa, ma in questo momento non lo vedo come allenatore ideale della Roma”.

A proposito delle dichiarazioni sull’arbitraggio, non ha usato parole tenere nemmeno Raffaele Palladino, allenatore del Monza, che ha ribattuto in questo modo: “Chiffi è uno dei migliori arbitri, non ha sbagliato nulla. Quello che ha fatto la panchina della Roma oggi è una cosa scandalosa, mai visto nessuno protestare così tanto”.