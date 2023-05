Milan-Lazio e Roma-Inter, è scontro Champions: ecco gli arbitri designati

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 34esima giornata di campionato, ma solo per quanto riguarda gli anticipi del sabato con dei match di enorme importanza

Il prossimo turno di campionato sarà un altro tassello di enorme importanza in questo campionato. Se il Napoli non perderà questa sera a Udine sarà il primo con gli azzurri campioni d’Italia, ma soprattutto rivestirà un ruolo fondamentale per gli altri verdetti: lotta Champions e salvezza.

Sabato in particolare sarà probabilmente una giornata decisiva per tanti aspetti con tre partite che possono determinare tutto. Alle 15 in campo Milan e Lazio con i rossoneri praticamente all’ultima chiamata dopo l’1-1 con la Cremonese. Perdere, ma anche non vincere, rischia di significare la fine della corsa Champions. Molto simile anche il discorso per Roma-Inter delle 18, con i giallorossi in totale emergenza costretti a vincere per sperare ancora. E infine alle 20.45 la sfida salvezza tra Cremonese e Spezia: i grigiorossi possono sognare una salvezza clamorosa in caso di tre punti, al contrario i liguri con una vittoria condannerebbero virtualmente la squadra di Ballardini alla B.

Serie A, gli arbitri per la 34esima giornata: Maresca per Roma-Inter

Come ogni settimana c’è quindi anche molta attesa per le designazioni arbitrali, con i direttori di gara che hanno sempre più pressioni. Milan-Lazio è stata assegnata a Rapuano con Orsato IV Uomo e Mazzoleni al Var, Meli-Alassio (assistenti) e Manganiello (AVar) a completare. Roma-Inter sarà invece arbitrata da Maresca, coadiuvato da Imperiale e Bresmes in qualità di assistenti, dal IV Uomo Colombo, il Var Di Paolo e l’AVar Paganessi. Una bella responsabilità per Maresca, soprattutto dopo le dichiarazioni pesanti di Mourinho contro Chiffi e il possibile deferimento. Infine lo scontro salvezza Cremonese-Spezia a Marco Guida, con Di Iorio e Del Giovane assistenti, Piccinini IV Uomo, Valeri al Var e Longo come AVar. Al momento sono stati designati gli arbitri solo per queste tre partite, gli anticipi del sabato. Verosimilmente domani, a giornata completata questa sera, veranno rese note anche le designazioni delle altre partite.