Milan, battuto Spalletti: scelto il sostituto di Pioli

Futuro Milan, superato Luciano Spalletti: l’erede di Stefano Pioli è stato già scelto

Il pareggio interno con la Cremonese arrivato a tempo quasi scaduto ha complicato notevolmente i piani del Milan nella corsa ad un posto tra i primi quattro.

I rossoneri hanno due strade per poter riuscire a giocare la Champions nella prossima stagione: una è quella di classificarsi tra le prime quattro del campionato. L’altra, più tortuosa, passa dall’euroderby di Champions League contro l’Inter in semifinale. E il pari contro la Cremonese ha fatto perdere due punti preziosi agli uomini di Pioli, che sabato dovranno necessariamente battere la Lazio per riuscire a ricucire lo strappo in classifica.

Sondaggio CM.IT, scelto De Zerbi come erede di Pioli

In caso di mancata conquista del quarto posto, non è escluso che il futuro di Pioli possa essere lontano da Milano.

Il club rossonero, senza qualificazione alla Champions League, potrebbe rivedere i propri piani in estate e chiamare un nuovo tecnico alla propria guida. Per questo motivo abbiamo chiesto ai nostri utenti su Twitter chi sarebbe il tecnico più indicato per poter sostituire l’allenatore emiliano. E la scelta sembra essere piuttosto chiara. Il 50,9% degli utenti ha votato per Roberto De Zerbi. Il tecnico sta disputando una stagione eccellente con il Brighton ed è stato più volte elogiato dalla critica, anche d’Oltremanica, per il modo di giocare della sua squadra. Il 20,8% ha scelto invece Luciano Spalletti, che con il Napoli si appresta a conquistare il suo primo scudetto in carriera.

Più indietro invece le altre due opzioni. Vincenzo Italiano, che alla sua seconda stagione alla Fiorentina ha conquistato finale di Coppa Italia e semifinale di Conference League, è stato votato dal 17% dei partecipanti al sondaggio. Raffaele Palladino, allenatore del Monza che ha condotto alla salvezza con sei giornate d’anticipo, è stato scelto dall’11,3% dei votanti.