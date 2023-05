Qual è la mascotte della Juventus? Ecco Jay, i bambini la adorano

Jay è la simpatica mascotte della Juventus e si è dimostrata in questi anni come un punto di riferimento per i bambini di fede bianconera.

Si tratta di una tradizione tipicamente statunitense quella di associare alle squadre sportive una mascotte. Da qualche anno anche la Juventus con Jay ha il suo tifoso speciale.

La mascotte è stata presentata il 15 settembre del 2015 per la prima volta e ovviamente raffigura una zebra. Si è trattato di un cambiamento abbastanza radicale dato che in precedenza il simbolo della Signora era “Giampi”, un simpatico pupazzetto rappresentante un cane con un pelo in testa molto spettinato.

Jay, la mascotte della Juventus per i bambini

La mascotte Jay è ovviamente amata da tutti, dai grandi e dai piccini, con la sua presenza che ormai è una certezza nel mondo Juventus anche nei settori giovanili. L’idea nel 2015 infatti era quella di creare la “JKids“, ovvero una sezione del sito bianconero dedicato ai bambini.

L’iniziativa è stata portata avanti subito dopo la nascita di Jay. L’obbiettivo era quello di dare l’opportunità ai più piccoli di poter entrare in contatto con la dirigenza, stipulando una Junior Membership e provare a entrare in campo con i campioni di Madama.

Tra i momenti più divertenti nella sua avventura a tinte bianconere, la mascotte Jay si è resa protagonista di un abbraccio all’aeroporto di Caselle a Torino con Berni, la mascotte del Bayern Monaco, giunta in Piemonte per la sfida di Champions League del febbraio 2016.

Costume mascotte della Juve: il vestito

Come tutti i costumi delle mascotte, anche quello di Jay prevede una testa decisamente sproporzionata e molto più grande del normale. Vi è raffigurata una zebra con le strisce bianconere ed è stata vestita di tutto punto come un calciatore.

L’unica cosa che deve essere modificata di anno in anno sono i pantaloncini e la maglietta che vanno di pari passo con le nuove divise ufficiali della stagione. Inoltre non importa che sia inverno o estate, Jay al collo ha sempre legata ben stretta una sciarpa bianconera.

Ovviamente allo Juventus Store non è possibile acquistare la riproposizione del vestito da mascotte di Jay, sarebbe chiedere troppo, ma si può chiedere ai vari sarti delle proprie zone di poterlo imitare. Se volete rimanere all’interno del mondo di internet il consiglio è scrivere a pupazzia.it, ma al posto che copiarla provate a creare nuove idee e forse darete l’idea ai bianconeri per sostituire l’amato Jay.