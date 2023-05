Inzaghi sorprendente e ribaltone Inter: “Squadra cambiata”

La grande prestazione maturata sul terreno di gioco del Bentegodi infiamma le dichiarazioni del giornalista che spezza le critiche anti-Inzaghi

Fame ritrovata, per numero di occasioni create e poi realizzate. I tifosi nerazzurri possono finalmente gioire di nuovo, dopo un periodo di magra fortemente altalenante dal punto di vista dei risultati in campionato. Merito di un’Inter vera, cattiva e ben organizzata. Frutto del grande lavoro sui terreni di gioco d’allenamento di Appiano Gentile, ma anche dell’iniezione di fiducia morale ed emotiva data dallo stesso Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino, protagonista di una sfilza di attacchi mediatici volti a minare la serenità dell’ambiente nerazzurro nel recente passato, ha riscattato davvero tutto. E il bilancio complessivo torna ad essere totalmente positivo, in tutte le competizioni. Dello stesso avviso è anche il collega Fabrizo Biasin, ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, che ha così commentato il fantastico punteggio portato a casa dall’Inter nella trasferta di Verona: “Non avrei mai immaginato nulla di simile. Solitamente fanno fatica contro squadre che si chiudono molto entro i margini della propria metà campo, invece ieri hanno avuto l’atteggiamento delle grandi. Ora sono squadra, dimostrano di essere in forma in una fase molto delicata della stagione in cui è facile entrare nel calo di prestazioni. Inzaghi è stato criticato molto, ma sta ribaltando la situazione“.

Da Inzaghi a Lautaro, risorge l’Inter

L’ottimo stato di forma dell’Inter si riflette automaticamente anche sulla condizione a trecentosessanta gradi dei singoli. Primo fra tutti Lautaro Martinez, simbolo della redenzione nerazzurra in campionato.

“Di lui non mi stupisco affatto – commenta Biasin – perché l’argentino ha due facce: o lo si sopravvaluta oppure è un vero fenomeno, tanto che Real Madrid e Manchester United palesano interesse nei suoi confronti. Resta un grande giocatore anche quando non fa gol. È una certezza e lo dimostrerà presto, quando tornerà a segnare in più partite consecutive. Finché vorrà restare, poi, l’Inter non ha da temere. Il mercato gira anche in base alle volontà dei calciatori“.