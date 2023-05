Fiorentina, quanto vale la qualificazione in Europa League? La cifra che fa gola ai Viola

La Fiorentina sta continuando a lottare per un piazzamento in Europa League in grado di portare tanti benefici economici alla società. Vediamo quanto si guadagna in caso di qualificazione alla competizione europea.

Dopo un inizio di campionato pieno di insidie e difficoltà, alla fine la Fiorentina di Vincenzo Italiano è riuscita a riprendersi, e imporsi come una delle rivelazioni di questo campionato. Dopo gli ultimi anni non sempre positivi, qualificarsi all’Europa per i Viola sarebbe un piccolo capolavoro.

Un passaggio oltretutto necessario per continuare il percorso di crescita immaginato da Commisso, che ha sempre promesso di far diventare la Fiorentina una delle più belle realtà del calcio italiano nel prossimo decennio.

Naturalmente, come oltretutto il patron dei viola ripete spesso, resta tutto legato ai ricavi della società sportiva, ancora troppo bassi per poter davvero sognare in grande.

Fiorentina, finale di stagione importantissimo: Europa League vicina

La conquista dell’Europa League potrebbe però dare una nuova spinta economica al club, chiamato a migliorarsi il prossimo anno, per inseguire piazzamenti ancora più ambiziosi.

Non ci è ancora dato sapere se si continuerà con Italiano, e non certo per dei dubbi da parte di Commisso. Con questo finale di stagione, il tecnico della Fiorentina ha dimostrato di essere uno dei migliori tecnici italiani in circolazione, e non è detto che alla fine della stagione non arrivi per lui qualche offerta importante.

Quanto guadagnerebbero i viola in caso di qualificazione EL

Ma quanto guadagnerebbero i viola in caso di qualificazione all’Europa League? La prima cosa da sapere è che la lega calcio stabilisce un montepremi massimo che alla fine del campionato, viene distribuito alle società a seconda del piazzamento raggiunto.

Al momento la Fiorentina, se chiude tra il sesto e l’ottavo posto, può percepire una cifra che si aggira tra i sei i sei e gli otto milioni di euro. A questa vanno aggiunti i fondi che arrivano direttamente dalla qualifica in EL conseguente a questo piazzamento,e che si attestano sui sei milioni.

Fiorentina, quanto vale il premio di qualificazione per la Conference League

Una cifra che oltretutto va a salire, nel caso in seguito la squadra riesca a superare i gironi della competizione, fino ad un massimo di circa sette milioni di euro. La quota sarà invece naturalmente più basse, laddove la Fiorentina centrasse solo l’accesso alla competizione minore della Conference League.

In questo caso infatti la società di Commisso incasserà una cifra di circa 2,9 milioni di euro. Insomma, per tutti questi motivi, la sfida che attende la Fiorentina allo stadium contro i bianconeri, diventa vitale per poter centrare obiettivi che, come abbiamo visto, non sono solo sportivi ma economici, e indispensabili al percorso di crescita immaginato da Commisso.