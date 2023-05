Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 3 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 3 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 3 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ titola su un intreccio di mercato: “LAUTARO RESTA QUI”; “L’Inter dice no agli inglesi”. Diversi grandi club hanno mostrato interesse all’argentino, che però resta un elemento chiave per la dirigenza nerazzurra in vista dei prossimi anni. Il taglio laterale è dedicato al possibile scudetto del Napoli: “Un mercoledì di sogni e brividi”. Inoltre, è presente anche una riflessione sul campionato in corso: “Il record al contrario”. Gli altri titoli di giornata: “Messi se ne va in Arabia e il PSG lo scarica”; “A casa Palladino arriva Mourinho. Toro con la Samp: largo a Ricci e Ilic”.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre con il possibile scudetto dei partenopei: “VIDEO NAPOLI”, con sottotitolo “Ma se Sarri batte il Sassuolo si va a domani”. Il taglio laterale, invece, propone diversi titoli sui principali temi di giornata: “Allegri prega Di Maria“; “Dzeko cerca il gol perduto”; “Roma, le date di Follieri”. Infine, spazio anche al mercato estero: “PSG, Messi sospeso e senza stipendio”.

‘Tuttosport’ dedica la prima pagina alle dichiarazioni sibilline di Aurelio De Laurentiis: “ALLA FIERA DELL’ONESTA'”. Il taglio alto, invece, riguarda i granata: “Toro, amore e furbizia”. I bianconeri, intanto, devono ritrovare la vittoria: “EuroJuve, Fideo per forza”. Anche Tuttosport dedica spazio a quanto sta succedendo al campione del mondo: “Messi, che bufera! Il PSG lo sospende”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 3 maggio 2023

All’estero, ‘L’Equipe’ dedica la prima pagina alla vicenda che coinvolge Lionel Messi: “LA RUPTURE”; tra la ‘Pulce’ e il Paris Saint-Germain c’è grande maretta. Gli altri titoli del quotidiano francese: “Le port de l’angoisse”, “Opiniatre Openda”, “Le match parfait”, “Dumerc dit (vraiment) stop”.

In Spagna ‘Sport’ mette in evidenza quanto sia vicino allo scudetto il Barcellona: “CASI CAMPEONES”. Ai catalani mancano solamente due punti per essere ufficialmente campioni di Spagna, davanti al Real Madrid. “El Madrid adelanta el aliron culé”, questo il titolo sulle Merengues.