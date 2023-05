Monza-Roma, le probabili formazioni: Mourinho con Celik, Bove e Solbakken

Le probabili formazioni di Monza-Roma, match della giornata numero 33 di Serie A in programma alle 21



Un mese alla fine del campionato, sei partite di fuoco che decideranno il destino di questo campionato e, a cascata, di calciatori e allenatori. La Roma deve assolutamente tornare a vincere, ma su un campo difficilissimo come quello del Monza.

All’U-Power Stadium i giallorossi sono chiamati a una sorta di impresa. In primis perché il Monza di Palladino è tra le squadre più in forma del momento, se non quella che sta attraversando il momento migliore. Ma anche perché Mourinho deve fare i conti con una lista di assenti lunghissima. La difesa è decimata: out Smalling, Llorente e Kumbulla con gli ultimi due che hanno chiuso qui la stagione. L’inglese può tornare per le ultime tre, ma il suo forfait resta pesantissimo. A centrocampo manca lo squalificato Matic, altra tegola, poi in attacco c’è out Belotti. Le scelte sono obbligate per la Roma, con Celik verso una maglia da titolare ma come ‘braccetto’ nella difesa a tre accanto a Mancini e Ibanez.

A destra ci sarà Zalewski, a sinistra El Shaarawy con Spinazzola che potrebbe riposare in vista del Bayer. In mezzo Cristante e il recuperato Bove, poi Pellegrini e Solbakken alle spalle di Abraham. Dybala non sta ancora bene, non è detto neanche che possa entrare a partita in corso. Qualche minuto potrebbe invece trovarlo Wijnaldum, anche considerando la sfida con l’Inter di sabato.

Per quanto riguarda il Monza, che è già matematicamente salvo, l’assenza più importante è senza dubbio quella di Andrea Petagna. Palladino se la giocherà con il solito Di Gregorio in porta, con la difesa composta dal collaudatissimo trio Caldirola-Pablo Marì-Izzo. Sugli esterni confermati senza dubbio Ciurria e Carlos Augusto mentre Machin e Rovella dovrebbero comporre il tandem in mediana. Il primo, ex Roma tra l’altro, è favorito su Caprari con Pessina che può agire sulla trequarti accanto a Colpani. Senza Machin, Pessina tornerebbe a centrocampo. Per l’attacco il riferimento centrale sarà Mota Carvalho.

Le probabili formazioni di Monza-Roma

Ecco le probabili formazioni di Monza-Roma:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto; Pessina, Colpani; Mota.

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Antov, Birindelli, Marlon, Carboni, Caprari, Barberis, D’Alessandro, Ranocchia, Sensi, Valoti, Gytkjaer, Vignato

All. Palladino.

Indisponibili: – Squalificati: – Diffidati: Machin

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Solbakken, Pellegrini; Abraham

A disposizione: Svilar, Boer, Spinazzola, Keramitsis, Louakima, Wijnaldum, Tahirovic, Camara, Volpato, Dybala.

All. Mourinho.

Indisponibili: Karsdorp, Kumbulla, Llorente, Smalling, Belotti. Squalificati: Matic. Diffidati: Ibanez

Il calendario di Monza e Roma

Sarà un mese di maggio di grandi impegni per la Roma. I giallorossi sabato sera si troveranno di fronte a un altro super scontro diretto, alle 18 contro l’Inter di Inzaghi. Una sfida che può essere seriamente decisiva, anche nell’ottica degli scontri diretti. Poi toccherà ovviamente alla semifinale col Bayer Leverkusen in Europa League l’11 maggio all’Olimpico. La domenica successiva sfida complicata in casa del Bologna e poi il ritorno alla BayArena il 18. Il 6 maggio sarà altro scontro diretto, ancora più decisivo, contro l’Inter. Poi la doppia sfida in semifinale di Europa League col Bayer Leverkusen (11 e 18 maggio) con in mezzo la trasferta di Bologna. E poi il campionato si chiuderà contro Salernitana, Fiorentina e Spezia. Il Monza invece può arrivare a questo suo campionato con fiducia e totale tranquillità, anche se il prossimo trittico non è semplice contro Torino, Napoli e Sassuolo. Le ultime due saranno invece contro Lecce e Atalanta.