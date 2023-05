Lazio-Sassuolo, tegola in vista del Milan: infortunio muscolare ed emergenza

Brutte notizie per Sarri e la Lazio in chiusura di primo tempo: infortunio muscolare pesante in vista dello scontro diretto col Milan

Primo tempo di buonissimo livello per la Lazio, che chiude in vantaggio grazie al gol di Felipe Anderson. Un gol che sblocca i biancocelesti dopo due sconfitte consecutive contro Torino e soprattutto Inter. Soprattutto con le dirette concorrenti che fanno punti.

E ancora più in particolare con lo scontro diretto, l’ennesimo, in programma questo sabato a San Siro contro il Milan. Alla fine del primo tempo, intorno al 42′, si è infatti accasciato a terra Matias Vecino, che è stato subito costretto a chiedere il cambio. L’uruguaiano ha costretto lo staff sanitario a intervenire, ma la sostituzione è stata inevitabile. Infortunio muscolare per il numero 5, che si è toccato da subito il flessore della coscia destra e si è dovuto così arrendere facendo entrare Milinkovic-Savic. Vecino era stato scelto al posto del serbo per tenere in equilibrio il centrocampo, con la presenza di un palleggiatore puro come Marcos Antonio. Il brasiliano si è reso indispensabile vista l’assenza di Cataldi per infortunio.

Il ko dell’uruguaiano – che verosimilmente salterà lo scontro diretto preoccupa parecchio anche per questo, per la zona di campo, dal momento che il 32 laziale non è detto riesca a recuperare in tempo per il Milan. Si aprirebbe così una potenziale emergenza per la sfida con i rossoneri.