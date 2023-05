Juventus-Lecce, voti e tabellino (primo tempo): lampo Vlahovic, Danilo sciagurato

Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Lecce, match della trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Paredes e Vlahovic permettono ai bianconeri di Allegri di chiudere in vantaggio al 45′

Primo tempo divertente all’Allianz Stadium tra Juventus e Lecce: alla fine è il lampo di Dusan Vlahovic a portare avanti all’intervallo la squadra di Allegri.

Il centravanti serbo torna a segnare dopo nove gare e 1087 minuti (recuperi esclusi) su azione grazie a una bella girata dal limite. Gol liberatorio per Paredes, al primo centro con la maglia della ‘Vecchia Signora’. Bene anche Fagioli in mediana, sciagurato Danilo sul braccio da rigore. Lecce però in partita: Ceesay pareggia su rigore ed esulta alla Lukaku, intraprendente Oudin. Brutto infortunio al ginocchio per De Sciglio, costretto a uscire tra le lacrime in barella.

JUVENTUS

Szczesny 6

Bremer 5,5

Bonucci 6

Danilo 5

De Sciglio 6 (30′ Cuadrado SV)

Fagioli 6,5

Paredes 6,5

Miretti 6

Kostic 6

Di Maria 6

Vlahovic 6,5

All. Allegri 6

LECCE

Falcone 5,5

Baschirotto 5,5

Romagnoli 6

Umtiti 5,5

Pezzella 6

Oudin 6,5

Ujulmand 5,5

Maleh 5

Gonzalez 5,5

Ceesay 6,5

Banda 6

All. Baroni 6

Arbitro Fourneau 6

TABELLINO

JUVENTUS-LECCE 2-1

15′ Paredes; 37′ rig. Ceesay (L); 42′ Vlahovic

Juventus (3-5-1-1-): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio (30′ Cuadrado), Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Cuadrado, Iling-Junior, Locatelli, Pogba, Chiesa, Milik, Kean. Allenatore: Allegri

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Romagnoli, Umtiti, Pezzella; Oudin, Hjulmand, Maleh; Gonzalez, Ceesay, Banda. A disposizione: Bleve, Brancolini, Askildsen, Colombo, Blin, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Di Francesco, Voelkerling, Cassandro. Allenatore: Baroni

Arbitro: Fourneau (sez. Roma)

VAR: Abbattista

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 4′