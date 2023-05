HIGHLIGHTS | Goleada dell’Inter a Verona, il Milan scivola sulla Cremonese

In risultati di questa sera favoriscono la formazione di Simone Inzaghi nella lotta alla corsa Champions League

Umori opposti a Milano in seguito ai match di quest’ultima giornata. Se da una parte l’Inter è riuscita a mettere a segno una vera e propria goleada nella gara giocata e vinta per 0-6 in casa del Verona, dall’altra il Milan non è riuscito ad andare oltre il pareggio per 1-1 nell’incontro di San Siro contro la Cremonese.

Iniziando dal match del Bentegodi, dopo una mezz’ora di gioco senza grandi palle gol da una parte e dall’altra, a sbloccare l’incontro ci ha pensato l’autorete di Gaich sul cross tagliato di Dimarco. Una volta stappata la gara, l’Inter è riuscita finalmente ad impossessarsi definitivamente del campo trovando prima della fine del primo tempo altri due gol con Calhanoglu e Dzeko. Formazione nerazzurra che nella ripresa ha firmato la goleada con la doppietta di Lautaro Martinez ed il secondo gol di giornata del centravanti bosniaco per lo 0-6 finale sul Verona.

Partita decisamente più sofferta e complicata per il Milan contro la Cremonese. Anche questa volta, l’ampio turnover adottato da Stefano Pioli, non ha sortito gli effetti sperati. I rossoneri, infatti, hanno addirittura rischiato di perdere la gara dopo essere passati sotto di una rete al minuto 77. A salvare la serata ci ha invece pensato allo scadere Messias, con il gol del definitivo pareggio.

Serie A, tabellino Verona-Inter 0-6 e Milan-Cremonese 1-1

In virtù dei risultati di quest’ultimo turno di campionato, l’Inter in classifica fa un balzo in avanti nella corsa al quarto posto allungando sia sul Milan che sulla Roma.

Una situazione di classifica che potrebbe nuovamente cambiare in vista della prossima giornata, nella quale l’Inter dovrà vedersela in trasferta contro la Roma mentre il Milan ospiterà a San Siro la Lazio in un altro appassionante scontro diretto per la Champions League.

CLASSIFICA SERIE A: NAPOLI 79, Lazio 64, Juventus 63, Inter 60, Atalanta, Milan e Roma 58, Fiorentina 46, Bologna, Monza e Torino 45, Sassuolo 43, Udinese 42, Salernitana 35, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 21, Sampdoria 17