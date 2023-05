HIGHLIGHTS | Dia cala il tris e Vlahovic torna a segnare: furia totale a Marassi

Serata pazzesca in Serie A con le prime quattro gare della 33esima giornata che sono ricche di emozioni e gol. Vincono Juventus e Atalanta

Gol e divertimento a profusione nelle gare delle 18 del turno infrasettimanale di Serie A. Lo spettacolo maggiore arriva direttamente da Salerno dove i padroni di casa e la Fiorentina si dividono la posta in palio con un pirotecnico 3-3 che ha visto Dia protagonista assoluto con una clamorosa tripletta.

Torna al gol per la Juventus Dusan Vlahovic che tramuta in rete un assist del solito Kostic per il 2-1 definitivo della Juventus, che supera un Lecce tenace e caparbio, capace di restare in partita fino alla fine. Muove la classifica alle spalle della zona europea anche l’Atalanta che prova ad inserirsi superando per 3-2 uno Spezia in crisi. Chiude il quadro il 2-0 a domicilio del Torino in casa della Sampdoria: un gol per tempo con Buongiorno e Pellegri. Proprio la rete del centravanti granata al 94′ ha innescato un corposo polverone: l’ex rossonero esulta sotto la curva della Samp mostrando le orecchie, portando alla reazione quindi dell’ambiente doriano. Nel concitato finale viene quindi espulso Amione per doppia ammonizione con uno Stankovic furioso.

Serie A, 33esima giornata: i risultati delle ore 18

Atalanta-Spezia 3-2 (18′ Gyasi, 32′ de Roon, 48′ Zappacosta, 54′ Muriel, 64′ Bourabia)

Juventus-Lecce 2-1 (15′ Paredes, 15′ rig. Ceesay, 40′ Vlahovic)

Salernitana-Fiorentina 3-3 (10′, 59′, 81′ rig. Dia, 36′ Gonzalez, 71′ Ikone)

Sampdoria-Torino 0-2 (31′ Buongiorno, 94′ Buongiorno)

Le altre partite:

Mercoledì ore 21:00

Hellas Verona-Inter

Lazio-Sassuolo

Milan-Cremonese

Monza-Roma

Giovedì ore 20:45

Empoli-Bologna

Udinese-Napoli

CLASSIFICA SERIE A NAPOLI 79, Juventus 63, Lazio 61, Atalanta 58, Inter 57, Milan 57, Roma 57, Fiorentina 46, Bologna 45, Torino 45, Monza 44, Sassuolo 43, Udinese 42, Salernitana 35, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 20, Sampdoria 17