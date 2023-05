Gianluca Ferrero, chi è il presidente della Juventus? Patrimonio, stipendio e vita privata

Gianluca Ferrero è succeduto ad Andrea Agnelli come Presidente della Juventus. Conoscevate la sua vita privata e le sue attività?

Il 18 gennaio 2023 Gianluca Ferrero è diventato ufficialmente il nuovo Presidente della Juventus, sostituendo Andrea Agnelli dimessosi il 28 novembre 2022.

Uomo di grande esperienza a livello imprenditoriale sarà l’uomo giusto per guidare una grande squadra come la Juventus e allora ripercorriamo le tappe della sua carriera.

Gianluca Ferrero aziende

Ferrero non è solamente il Presidente della squadra più vincente e blasonata di Italia, ma ricopre molto altre cariche imprenditoriali. Stiamo parlando di un uomo che è Presidente del Collegio Sindacale di Fincantieri, quello che risulta essere il più importante gruppo navale in tutta Europa e ricopre questa carica dal maggio 2014.

Ricopre lo stesso ruolo anche per la Luigi Lavazza S.p.A, nota azienda leader nel settore del caffè, e della Biotronik Italia S.p.A., società che lavora nel campo della produzione dei dispositivi medici. Il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale è ricoperto anche nella Praxi Intellectual Property S.p.A., una ditta di consulenza organizzativa, nella P. Fiduciaria S.r.l., società fiduciaria atta ad amministrare i beni dei clienti, nella Emilio Lavazza S.a.p.a., nella Gedi Gruppo Editoriale S.p.A, dove al suo interno gestisce importanti quotidiani come “La Stampa” o “La Repubblica“, nel Nuo S.p.A. e di Lifenet S.r.l., azienda che dal 2018 si sta sviluppando nell’ambito ospedaliero.

Queste sono dunque le cariche come Presidente del Collegio Sindacale, ma non sono le uniche. Gianluca Ferrero infatti è il Sindaco effettivo della Fenera Holding S.p.A., un gruppo finanziario che si è sviluppato a Torino negli anni ’80 e che da quel momento ha saputo diventare una multinazionale.

Ferrero è il Vicepresidente della Banca del Piemonte, nonché l’Amministratore Unico dell’agenzia San Carlo 2016 Immobiliare S.r.l., nata nel 1993 con sede a Torino, mentre è “solo” parte del Consiglio di Amministrazione di altre quattro società.

Fa parte infatti dell’Italia Independent Group S.p.A., azienda nata per il volere di Lapo Elkann e che si è specializzata nella produzione di occhiali da vista e da sole, della LOL S.r.l., della Pygar S.r.l., un’altra società di investimento, e della Big Five S.r.l., ditta che lavora nel settore della comunicazione informatica.

Per concludere, Gianluca Ferrero è anche un Consulente Tecnico del Giudice al Tribunale di Torino.

Gianluca Ferrero titolo di studio

Il Presidente della Juventus si è laureato in Economia e Commercio con il massimo dei voti nel 1988, quando aveva 25 anni essendo nato a Torino nel 1963. Ottenne la specializzazione in diritto fiscale e societario e dal 1989 è regolarmente iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti.

A questo va aggiunto anche come nel 1995 sia entrato a far parte del Registro dei Revisori Legali.

Gianluca Ferrero patrimonio

Non si conosce nel dettaglio l’ammontare del patrimonio di Gianluca Ferrero, ma tutte queste cariche sono sicuramente ben retribuite. Si può invece supporre che come Presidente della Juventus percepirà uno stipendio di 450 mila Euro all’anno.

Questa infatti era la somma percepita da Andrea Agnelli nel bilancio presentato ai soci finanziari dalla Juve al termine della stagione 2020-21.

Gianluca Ferrero vita privata

Per tanti anni Gianluca Ferrero è riuscito a non far trapelare nulla della sua vita privata. L’unica cosa che è certa è che ha sempre amato la Juventus, sua squadra fin da piccolo, ma per il resto è sempre stato molto difficile reperire informazioni.

Ha sempre cercato di mantenere sua moglie lontana dalle luci della ribalta e lo stesso dicasi per i suoi due figli che lavorano all’estero. Non si conoscono infatti i nomi di nessuno dei componenti della sua famiglia.

Chi sono i genitori di Ferrero?

La discrezione è alla base della famiglia Ferrero e questo stile di vita gli è stato tramandato da suo padre Cesare. Da lui ha ereditato non soltanto il modo di vivere, ma anche la passione per l’economia.

Cesare Ferrero infatti è stato lo storico commercialista di Gianni Agnelli, con il padre di Gianluca che purtroppo è morto nel luglio del 2022. Stando a quanto riporta dalle pagine di “La Repubblica” scopriamo come l’Avvocato fosse molo contento del lavoro di Ferrero tanto da consigliarlo anche ai suoi collaboratori.

Stipendio Gianluca Ferrero, quanto guadagna?

Non è stato ancora chiarito il compenso di Gianluca Ferrero con la Juventus. Durante l’Assemblea del 18 gennaio 2023 si è parlato di un compenso annuo lordo di 40 mila Euro per ogni amministratore.

Solamente al termine della stagione, quando i bianconeri renderanno pubblici i bilanci, si potrà capire con certezza di quanto è cambiato il suo compenso rispetto ai 450 mila Euro di Andrea Agnelli.

Cosa fa il Presidente della Juventus?

Gianluca Ferrero avrà così un compito molto arduo, ovvero quello di rialzare le sorti della Juventus dopo le inattese dimissioni in blocco del novembre 2022 da parte del CDA. Il suo compito sarà quella prima di tutto di risanare il bilancio e gestire nel miglior modo possibile le finanze.

Come Presidente inoltre dovrà anche essere una figura di riferimento per i giocatori e per tutti gli altri dirigenti. Tutti questi sono compiti che ha dimostrato di saper svolgere nel miglior modo possibile mentre, considerando il suo carattere, avrà difficoltà nel dover stare al centro dell’attenzione davanti a giornali e telecamere.

Dove vive il Presidente Ferrero? Che auto ha

Anche in questo caso le informazioni sono praticamente nulle. Ferrero sicuramente vive a Torino, visto come i suoi impegni lavorativi siano in aziende che sono presenti nel capoluogo piemontese.

Difficile anche stabilire quale possa essere la sua vettura, ma la sua fedeltà al Gruppo Exor ci fa sospettare che avrà nel proprio garage qualche automobile di uno dei grandi marchi dell’azienda.