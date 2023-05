Fagioli colpisce un tifoso: attimi di paura allo Stadium

La Juventus ospita il Lecce per la trentatreesima giornata di campionato: un tifoso colpito da Fagioli durante il riscaldamento

Fuori programma all’Allianz Stadium prima del fischio d’inizio di Juventus-Lecce, match della trentatreesima giornata del campionato di Serie A.

Durante il riscaldamento, Fagioli provando le conclusioni dal limite dell’area ha colpito un tifoso situato nella Curva Sud dell’impianto. Il sostenitore bianconero è rimasto stordito ed è stato soccorso dai sanitari presenti allo stadio, allertati dagli altri spettatori presenti nel settore. Dopo le cure e qualche istante di paura, il tifoso ha ripreso conoscenza e il tutto è tornato alla normalità. Cornice non delle grandi occasioni allo ‘Stadium’, praticamente mezzo vuoto per le fasi iniziali della gara.

Massimiliano Allegri ritrova in avanti la coppa Di Maria-Vlahovic, entrambi a caccia di riscatto. Chance anche per Paredes in regia e Bonucci al centro della difesa, con quest’ultimo che torna capitano per l’occasione.