DIRETTA Serie A, Salernitana-Fiorentina e Sampdoria-Torino | Formazioni UFFICIALI LIVE

In programma alle 18, Salernitana-Fiorentina e Sampdoria-Torino verranno seguite in tempo reale da Calciomercato.it

Complice il posticipo della gara del Napoli nello scorso weekend, il palinsesto della trentatreesima giornata di Serie A ha subito ulteriori cambiamenti. Non per quanto riguarda il programma delle 18 che, come inizialmente previsto, contemplano anche Salernitana-Fiorentina e Sampdoria-Torino.

Reduce dal pareggio allo stadio Maradona, la squadra allenata da Paulo Sousa non ha alcuna intenzione di fermarsi. Grande ex di giornata ma squalificato, l’allenatore portoghese ha risollevato le sorti del club campano, inanellando ben nove risultati utili consecutivi (7 pareggi e 2 vittorie). In caso di successo, i granata si porterebbero momentaneamente a 10 punti dalla zona retrocessione. Un’impresa non certo semplice, resa ancor più complicata dall’assenza di Antonio Candreva, non convocato per infortunio.

Il roboante 5-0 contro la Samp ha dato ulteriore slancio all’undici di Vincenzo Italiano, che è riuscito a rialzarsi subito dopo lo scivolone di Monza. Nella lista dei convocati, si rivede Giacomo Bonaventura, pienamente recuperato dall’infortunio. In contemporanea con la sfida dell’Arechi, a Marassi si disputerà Sampdoria-Torino. Una gara carica di tensioni, dopo le dimissioni di Dejan Stankovic, poi ritirate, e con le contestazioni dei tifosi dopo la disfatta di Firenze. Preso di mira dai sostenitori blucerchiati, Abdelhamid Sabiri non è stato convocato, al pari degli infortunati Filip Djuricic e Mehdi Leris. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Salernitana-Fiorentina e Sampdoria-Torino: formazioni ufficiali e dove vederle in TV

In programma alle 18, entrambe le gare saranno trasmesse esclusivamente su DAZN. Ecco le formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Maggiore, Bradaric; Botheim, Dia. All.: Sanchez Lladò.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Barak, Gonzalez; Cabral. All.: Italiano.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Oikonomou, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilić, Vojvoda; Seck, Vlašić; Sanabria. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 79, Lazio 61, Juventus 60, Inter 57, Milan 57, Roma 57, Atalanta 55, Bologna 45, Fiorentina 45, Monza 44, Sassuolo 43, Torino 42, Udinese 42, Salernitana 34, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Hellas Verona 27, Cremonese 20, Sampdoria 17.