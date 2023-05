DIRETTA Serie A, Milan-Cremonese e Verona-Inter: le formazioni ufficiali

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Milan-Cremonese e Verona-Inter, gare della trentatreesima giornata di Serie A

A una settimana esatta dalla semifinale d’andata di Champions League, Inter e Milan scendono in campo in contemporanea nella trentatreesima giornata di Serie A. Impegnate rispettivamente in trasferta contro il Verona e in casa contro la Cremonese, le due compagini milanesi sono chiamate a vincere per tenere il giusto ritmo nella corsa al quarto posto.

Reduce dal pareggio in extremis contro la Roma, la squadra allenata da Stefano Pioli affronta i grigiorossi senza lo squalificato Fikayo Tomori e gli infortunati Zlatan Ibrahimovic e Tommaso Pobega. Davide Ballardini recupera a centrocampo Marco Benassi, ma dovrà ancora una volta fare a meno dell’infortunato Frank Tsadjout. Espulso nella sfida contro il Verona, Giacomo Quagliata è assente per squalifica. Dopo lo 0-0 dell’andata, la Cremo ha bisogno di un’altra impresa se vuole mantenere in vita un’ultima speranza salvezza.

Reduce da due vittorie consecutive in campionato con sei gol segnati, l’undici allenato da Simone Inzaghi ha ritrovato anche in Serie A lo smalto di Coppa, agganciando in classifica rossoneri e Roma. Senza l’infortunato Robin Gosens, il tecnico piacentino ha optato comunque per un turnover ragionato, in vista del big match di sabato contro i giallorossi e della sfida europea contro i cugini.

Imbattuti da quattro partite consecutive (due vittorie e due pareggi), i ragazzi di Marco Zaffaroni hanno bisogno di punti per proseguire la cavalcata che potrebbe portare alla salvezza. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Milan-Cremonese e Verona-Inter: formazioni ufficiali e dove vederle in TV

Verona-Inter sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252), mentre Milan-Cremonese è un’esclusiva di DAZN. Ecco le probabili formazioni delle due gare:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Bennacer, Vranckx; Saelemaekers, De Ketelaere, Brahim Diaz; Origi. Allenatore: Pioli

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Chiriches, Vasquez, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Meité, Benassi; Galdames; Buonaiuto, Afena-Gyan. Allenatore: Ballardini.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Verdi, Lazovic; Gaich. All.: Zaffaroni

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A:

NAPOLI 79, Juventus 63, Lazio 61, Atalanta 58, Inter 57, Milan 57, Roma 57, Fiorentina 46, Bologna 45, Torino 45, Monza 44, Sassuolo 43, Udinese 42, Salernitana 35, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 20, Sampdoria 17