DIRETTA Serie A, Lazio-Sassuolo e Monza-Roma: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre i match dell ‘Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e il Sassuolo di Dionisi e quello dello ‘U-Power Stadium’ tra il Monza di Palladino e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Lazio e la Roma vanno a caccia di punti Champions rispettivamente in casa contro il Sassuolo e in trasferta contro il Monza in due gare valide per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Due sfide molto delicate in questo ultimo turno infrasettimanale della stagione che saranno dirette da Irrati della sezione di Pistoia e da Chiffi della sezione di Padova.

Da un lato, allo stadio ‘Olimpico’, i biancocelesti di Maurizio Sarri – privi dello squalificato Romagnoli – vogliono tornare al successo dopo i due ko di fila contro il Torino e contro l’Inter per riprendersi il secondo posto in classifica e rimandare almeno a domani la festa scudetto del Napoli. I neroverdi di Alessio Dionisi, che a loro volta devono fare a meno di Lopez e Pinamonti appiedati dal giudice sportivo, puntano invece a dare seguito alla vittoria ottenuta contro l’Empoli per portarsi a ridosso della zona coppe europee. All’andata i capitolini si imposero con il risultato di 2-0 grazie al rigore di Zaccagni ed alla rete di Felipe Anderson.

Dall’altro, allo ‘U-Power Stadium’, i giallorossi di José Mourinho – privi dello squalificato Matic – hanno bisogno di una vittoria dopo aver raccolto un solo punto negli scontri diretti contro Atalanta (1-3) e Milan (1-1) per continuare la propria corsa al quarto posto in classifica. Mentre i biancorossi di Raffaele Palladino cercano di allungare la striscia di tre successi consecutivi ottenuti contro Inter, Fiorentina e Spezia per festeggiare davanti al proprio pubblico l’aritmetica salvezza. All’andata la formazione dello Special One vinse con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Dybala ed al gol di Ibanez. Calciomercato.it vi offre i match tra Lazio e Sassuolo e tra Monza e Roma in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lazio-Sassuolo e Monza-Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari; Casale, Patric, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Ruan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurientè. All. Dionisi.

MONZA(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota. All. Palladino.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Solbakken, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

CLASSIFICA SERIE A:

Lazio-Sassuolo e Monza-Roma: dove vederle in tv

La partita tra Lazio e Sassuolo sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet sia su Sky Sport che su Dazn. Per quanto riguarda la sfida tra Monza e Roma, invece, sarà visibile in esclusiva soltanto sulla app di Dazn.