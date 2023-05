Convocati Juve, UFFICIALE: Allegri col Lecce senza un titolarissimo

Convocati Juve per il Lecce, è UFFICIALE la lista di Massimiliano Allegri: fuori un titolarissimo

È il giorno di Juventus-Lecce per la squadra di Massimiliano Allegri. I bianconeri tornano allo Stadium e questa sera andranno a caccia della vittoria perduta, che manca ormai dal primo aprile in campionato.

Danilo e compagni ospitano il Lecce di Baroni in piena corsa salvezza. Diramata questa mattina la lista dei convocati di Allegri: l’allenatore ritrova Di Maria e Kean ma sceglie di rinunciare a Rabiot. Il centrocampista francese, come anticipato ieri in conferenza, osserverà un turno di riposo e non è stato nemmeno convocato. È l’unico assente insieme al lungodegente Kaio Jorge. Ecco la lista dei convocati per Juve-Lecce.



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soule, Iling-Junior.