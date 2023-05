Caos in Serie A, contestazione e gara sospesa

La situazione si è fatta molto pesante. Dalle dimissioni del tecnico a una nuova pesante contestazione dei tifosi

Non solo la Juventus, è un momento estremamente delicato anche per un altro club di Serie A: la Sampdoria. La dirigenza ha respinto le dimissioni di Stankovic arrivate dopo il pesante 5-0 rimediato domenica in casa con la Fiorentina. Tuttavia certezze sulla permanenza del serbo fino al termine della stagione non si possono ugualmente dare. È già pronto Tufano, 59enne allenatore della Primavera.

Un altro capitombolo oggi alle 18 contro il Torino, che sul piano della classifica nulla cambierebbe (la ‘Doria’ è ormai condannata alla Serie B) potrebbe far tornare in auge l’ipotesi addio anticipato dell’ex Inter. A proposito della sfida con i granata di Juric, esiste la possibilità di un’altra pesante contestazione dei tifosi blucerchiati.

Stando a ‘Il Secolo XIX’, oggi al ‘Ferraris’ se le cose dovessero mettersi male, gli ultrà della Samp potrebbe dare vita a una nuova rabbiosa protesta sulla falsariga di quanto accaduto nel derby con lo Spezia. Vennero lanciati dei fumogeni in campo, con la partita temporaneamente sospesa. Nel mirino del tifo blucerchiato ci sono sempre gli ex presidenti Ferrero e Garrone, ma anche Federcalcio, Lega e le istituzioni locali quali Comune e Regione.