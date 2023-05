“Tre anni fuori dalle Coppe”: la ‘sentenza’ travolge la Juventus

La Juventus continua a vivere sospesa in attesa delle decisioni dei tribunali sportivi, arriva la mazzata dalla Uefa

La Juventus vive sospesa in attesa di capire quale sarà il suo destino. I bianconeri vivono sul campo un momento particolarmente difficile: un punto nelle ultime quattro partite in campionato, fuori dalla coppa Italia per mano dell’Inter.

La squadra di Allegri non vive certo il suo periodo più splendente e questo in parte è dovuto anche alla situazione societaria. L’incertezza su quel che accadrà nei vari procedimenti sportivi in corso non può non pesare su testa e gambe dei giocatori e il nervosismo mostrato da Allegri nelle ultime uscite ne è la prova più lampante.

Proprio a proposito di quel che accadrà nelle aule della giustizia sportiva, arrivano interessanti indiscrezioni lanciate da chi sta seguendo con particolare attenzione la vicenda, commentandola con dovizia di particolare anche sui propri canali social. Parliamo di Paolo Ziliani che rispondendo agli utenti su Twitter ha tracciato un quadro a tinte fosche di quel che attende la Juventus nelle prossime settimane.

Ziliani anticipa le sentenze: Agnelli radiato e Juve fuori dalle coppe

Secondo il giornalista la società bianconera proverà ad ottenere un patteggiamento in merito alla manovra stipendi, per la quale si è ancora in attesa dei deferimenti dopo l’avvenuta notifica della chiusura indagini.

Il club non passerà però indenne dal filone plusvalenze, con la Corte di Appello Federale chiamata a esprimersi nuovamente sul caso dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. In attesa delle motivazioni, che dovrebbero essere depositate entro venerdì prossimo, Ziliani anticipa la sentenze: nuova penalizzazione, di entità minore ma comunque afflittiva, togliendo alla Juve la possibilità di prendere parte alle coppe europee il prossimo anno. E in tema d’Europa, sempre secondo il giornalista, la Uefa escluderà poi la Juve per 2-3 anni, sanzione che scatterebbe dal momento in cui i bianconeri si qualificheranno ad una delle competizioni internazionali (non quest’anno quindi).

Inoltre, stangata anche per l’ex presidente Agnelli. Ziliani parla, infatti, di possibile radiazione. Questo perché l’ex numero uno bianconero aveva già un anno di inibizione, a cui se ne sono aggiunti i due confermati dal Collegio di Garanzia. Così, dovesse arrivare un altro stop dall’inchiesta sulla manovra stipendi, potrebbe toccare quota 5 anni, dopo i quali scatta appunto la radiazione. Non resta che attendere gli sviluppi dei procedimenti per capire quale realmente sarà il destino della Juve.