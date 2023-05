Squalifica UFFICIALE, Inzaghi lo perde per tre giornate

Maxi stangata da parte del Giudice Sportivo che ha annunciato la sanzione nei confronti del calciatore

Brutte notizie per l’allenatore dopo quanto avvenuto nel corso dell’ultima giornata. Quest’oggi, infatti, il Giudice Sportivo Ines Pisano si è pronunciato in merito all’episodio avvenuto nell’ultimo turno di campionato che ha portato al provvedimento disciplinare nei confronti del difensore centrale.

A causa del cartellino rosso rimediato da Thiago Cionek al minuto 41 del match giocato ieri sera tra Frosinone e Reggina, Pippo Inzaghi dovrà infatti rinunciare al suo calciatore per le prossime tre giornate di Serie B. Nella gara che ha decretato la promozione ufficiale della squadra di Fabio Grosso in Serie A, non sono mancati momenti di grande tensione come in occasione della manata scagliata dal centrale polacco ad un avversario che ha portato al rigore del raddoppio trasformato da Insigne.

Il giudice, a tal proposito, ha deciso di squalificare Cionek per le prossime tre giornate di campionato, motivando così la sua scelta: “Per avere, al 41° del primo tempo, colpito con una violenta manata al volto un avversario”. Un turno di squalifica anche per Pippo Inzaghi “per avere, al 42° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara, un’espressione ingiuriosa”.