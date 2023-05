Milan, un titolare lavora a parte: le ultime da Milanello

I rossoneri di Pioli si sono ritrovati al centro sportivo di Carnago in vista dell’impegno di domani contro la Cremonese

E’ vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che domani a San Siro affronterà la Cremonese.

La squadra si è ritrovato in mattinata per preparare la partita, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. E’ vietato sbagliare dopo il pareggio contro la Roma e l’aggancio da parte dell’Inter. Serve presentarsi con i tre punti al cospetto della Lazio, sabato prossimo.

Inevitabilmente Pioli, che oggi non interverrà in conferenza stampa, penserà anche al match contro i biancocelesti, ma domani non dovremmo assistere al massiccio turnover ammirato a Bologna. L’idea di far riposare giocatori importanti, come Olivier Giroud e Simon Kjaer, è elevata. Dovrebbe star fuori anche uno tra Rade Krunic e Sandro Tonali e verosimilmente Brahim Diaz.

Milan, le ultime su Tomori e Pobega: il punto della situazione

Il centro della difesa sarà così totalmente nuovo rispetto alla gara dell’Olimpico: chi non ci sarà di certo, infatti, è Fikayo Tomori, squalificato dopo il giallo rimediato nel corso del primo tempo.

L’inglese, però, avrebbe saltato ugualmente la sfida contro la Cremonese, dopo i problemi fisici accusati nel corso del match contro i giallorossi (aveva lasciato il campo per una forte contusione alla coscia, sotto la zona del gluteo). Oggi, come appreso da Calciomercato.it, l’ex Chelsea ha svolto un lavoro personalizzato, con l’obiettivo di tornare al 100% già contro la Lazio. Bisognerà attendere, invece, per capire l’effettivo rientro di Tommaso Pobega. Il centrocampista oggi ha svolto un allenamento individuale, in parte sul campo. L’obiettivo è esserci in Champions League, ma saranno i prossimi giorni a dircelo. E’ rientrato in gruppo, dopo l’attacco influenzale, invece, Alessandro Florenzi, pronto a giocare uno spezzo di gara contro i grigiorossi.