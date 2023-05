Lautaro via senza Champions, l’Inter incassa una cifra record

Lautaro Martinez è uno dei pochi incedibili dell’Inter: senza l’accesso in Champions League, però, la situazione potrebbe cambiare

Entra Lautaro Martinez e si sblocca l’Inter. Il ‘Toro’ si carica sulle spalle i nerazzurri nel momento di maggiore difficoltà, ribaltando la Lazio grazie anche all’aiuto del gemello Lukaku.

Doppietta decisiva per il campione del mondo argentino subentrando dalla panchina, toccando quota 17 centri in campionato. Lautaro va a caccia di Osimhen per la classifica cannonieri e in tutte le competizioni ha siglato al momento 21 reti. Il nazionale albiceleste si è sbloccato dopo un momento complicato, tornando a segnare nella trasferta di Empoli dopo la doppietta di Lukaku. “Lautaro ha fatto due grandi gol, è un ragazzo straordinario e lavora sempre a mille all’ora“, le parole di Simone Inzaghi che si coccola il suo diamante pregiato. Il classe ’97 è tornato al top della condizione nel momento decisivo dell’annata, con l’Inter che si gioca tutto nelle prossime settimane tra campionato, Euroderby contro il Milan nella semifinale di Champions e la finalissima di Coppa Italia al cospetto della Fiorentina.

Calciomercato Inter, Manchester United in agguato: 80 milioni per Lautaro

Se c’è un incedibile nell’Inter quello è certamente Lautaro Martinez, anche se i corteggiamenti dall’estero non mancano per il ‘Toro’ argentino.

In passato fu soprattutto il Barcellona a provare l’assalto per l’attaccante, senza dimenticare le mire delle grandi di Premier League. E tra queste ci sarebbe in particolare il Manchester United che avrebbe messo nei radar il gioiello nerazzurro. I ‘Red Devils’ stanno riscontrando delle difficoltà per Kane, obiettivo numero uno per l’attacco di ten Hag. Il Tottenham però fa muro e chiede almeno 115 milioni di euro per trattare la cessione del suo capitano. Lo United perciò si starebbe guardando attorno e Lautaro sarebbe uno dei profili preferiti dalla dirigenza del sodalizio dell’Old Trafford e del tecnico ten Hag.

Stando al portale ‘Football Insider’ servirebbero circa 80 milioni di euro per convincere l’Inter a dare il via libera per la cessione del giocatore, seguito con interesse negli ultimi tempi anche da Real Madrid e Arsenal. Decisivo per un eventuale addio di Lautaro Martinez potrebbe essere anche la mancata qualificazione alla prossima Champions League dei meneghini, con il presidente Zhang che sarebbe costretto in quel caso a sacrificare diversi big della rosa di Inzaghi per dare ossigeno al bilancio.