Colpo a zero dalla Bundes, il Milan è in prima fila

Colpo a costo zero dalla Bundesliga, il Milan è in pole position ed è pronto a superare la concorrenza

Testa al campo con l’obiettivo Champions League, ma il Milan nel frattempo osserva con attenzione il mercato in vista di quella che sarà la prossima stagione.

In particolare i rossoneri pensano a nuovi innesti a centrocampo: stuzzicano e non poco profili a costo zero. In particolare, dalla Germania, sottolineano come il Milan sia in prima fila per Mahmoud Dahoud, centrocampista tedesco di origini siriane che si svincolerà dal Borussia Dortmund a fine stagione.

Milan, Dahoud si libera a zero: rossoneri in prima fila

Dahoud, 27 anni, piace a diversi club, ma i rossoneri sarebbero in prima fila come sottolinea il quotidiano tedesco ‘Ruhr Nachrichten’.

La separazione tra il Borussia Dortmund e il giocatore ormai è inevitabile: l’accordo per il rinnovo contrattuale non è stato raggiunto: il club giallonero voleva prolungare il contratto di una sola stagione, ma il giocatore non era d’accordo. Da qui ogni ipotesi di rinnovo è sfumata e l’interesse dei club nei confronti del classe 1996 è cresciuto.

Tra i club interessati, appunto, anche il Milan, con Maldini e Massara pronti a cogliere l’opportunità. I rossoneri, sottolineano dalla Germania, avevano fatto un tentativo anche in inverno, ma la risposta del Borussia Dortmund era stata negativa. I rossoneri però non sono gli unici sulle tracce del giocatore, che piace anche a Real Betis, Leicester e Lipsia. La pista che porta ai sassoni però sembra essere piuttosto fredda e il giocatore preferirebbe lasciare la Bundesliga e tentare un’esperienza all’estero. Il Leicester preme forte e non è l’unico club di Premier interessato, ma la situazione di classifica delle ‘Foxes’, invischiati nella lotta per non retrocedere, avvantaggia i rossoneri. L’interesse milanista c’è, la situazione sembra essere favorevole, Maldini e Massara dovranno essere bravi ad agire d’anticipo e trovare la giusta via per convincere il tedesco a sposare la causa meneghina.