“Bastano 4 punti”: l’annuncio sulla penalizzazione che gela la Juve

La Juventus dovrà cambiare passo in campionato per provare a non perdere il treno Champions, fermo restando che bisognerà anche approfondire le note vicende extra campo. Il parere di Graziano Campi

Il pareggio in casa del Bologna rappresenta solo l’ultimo passo falso collezionato dalla Juventus nell’ultimo periodo. Un mese di aprile quasi totalmente da cancellare per i bianconeri, al di là del passaggio del turno in Europa League.

Un momentaccio in campo che Allegri e i suoi dovranno prontamente invertire per provare a raggiungere gli obiettivi prefissati dal club. Gran parte del futuro della Juve passa infatti dalla qualificazione alla prossima Champions League, che può arrivare attraverso due strade. Per quanto concerne il campionato la concorrenza è folta e ci sono tante squadre in pochissimi punti. A tutto questo vanno aggiunte le vicende extra campo che coinvolgono i bianconeri e che potrebbero portare, o meno, a penalizzazione. In merito alla questione il giornalista Graziano Campi è intervenuto a Calciomercato.it in diretta Twitch su Tv Play: “Adesso servono solo 4 punti per non mandare la Juve in Champions. O la Juve decide di andare per le lunghe e avere una penalizzazione nella prossima stagione che può essere molto alta, oppure prende 3-4 punti subito e la qualificazione alla Champions League passa soltanto dall’eventuale vittoria dell’Europa League”.

Juventus, Campi: “Per quello che spende dovrebbe essere favorita per lo scudetto”

Tante quindi le porte aperte per una Juventus impegnata su più fronti e che dovrà fronteggiare diverse problematiche.

Campi ha quindi aggiunto sulla gestione dei bianconeri: “La Juventus, per quello che spende, dovrebbe essere favorita per lo Scudetto. Ma se guardiamo la rosa e la tanta improvvisazione di questi anni, si vede che qualcosa non funziona. Sarri quatto anni fa disse che si stava facendo la raccolta delle figurine e la cosa è proseguita. A conti fatti, Pogba e Di Maria hanno reso zero”.