Alaba sbarca in Serie A: scambio folle più soldi

Per Florentino Perez Erling Haaland rappresenta il sostituto naturale di Karim Benzema. Però potrebbe prospettarsi anche la volontà di virare su un altro bomber europeo, con un costo per l’operazione nettamente inferiore

Sostituire Benzema non sarà sicuramente un compito semplice per Florentino Perez. Garantire una continuità realizzativa all’attacco dei ‘Galacticos’ è sicuramente un elemento chiave da garantire nelle prossime sessioni di mercato.

Infatti il nome che fa già sognare la tifoseria dei ‘Blancos’ è sicuramente quello di Erling Haaland, che questa stagione sta letteralmente strapazzando la Premier League a suon di gol e record stracciati. Il numero uno del Real starebbe pensando di usare Alaba come contropartita, ma non per arrivare allo spilungone norvegese… Il problema di questa operazione è sicuramente il costo altissimo per convincere il Manchester City a lasciar partire quello che si prospetta essere una delle migliori punte mai viste in un campo di calcio. Per questa ragione la società madrilena sta pensando anche ad un piano B di lusso, che vedrebbe una fattibilità molto più elevata anche a livello economico.

L’alternativa che intriga il Real è Vlahovic

Tra Haaland e il Real Madrid, oltre alla volontà del City di privarsi dell’attaccante, ci sono anche centinaia e centinaia di milioni di euro per il suo cartellino. Per questa ragione le ‘Merengues’ stanno pensando ad un altro bomber che potrebbe arrivare nella capitale spagnola senza dover spendere cifre esorbitanti come quelle per il norvegese. Il nome che si fa con maggior insistenza è quello di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus.

In passato il Real aveva già cercato il bomber bianconero ricevendo un secco no dalla società juventina che non lo lasciava partire per meno di 80 milioni di euro. Ora però per la Juventus vendere qualche pedina importante è fondamentale e il club madrileno potrebbe riaffondare il colpo. Una pedina importante potrebbe essere David Alaba, che – stando a ‘Elgoldigital’ – potrebbe essere proposto alla Juve, con l’aggiunta di 10 milioni per poter arrivare, appunto, a Dusan Vlahovic.

L’ostacolo all’operazione, oltre alle richieste dei bianconeri (solo cash per il classe 2000 serbo), sarebbe l’ingaggio dell’ex Bayern che tocca quota 12 milioni di euro.

Quello che è certo che nel prossimo mercato estivo, il ballo delle punte in Europa si farà incandescente e i ‘Blancos’ saranno protagonisti con la speranza di dare continuità allo strapotere offensivo avuto negli ultimi anni da Karim Benzema.

Ehsan Poornami