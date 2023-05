Super offerta e addio al difensore: il Milan ha pronto il piano B

Se non dovesse arrivare la qualificazione all’Europa che conta, i rossoneri potrebbero decidere di sacrificare un difensore in caso di offerta davvero importante

Non è stata una partita di certo entusiasmante quella che sabato sera si è giocata all’Olimpico tra la Roma e il Milan. La squadra di Stefano Pioli ha faticato a trovare gli spazi giusti e le occasioni davvero pericolose non sono state molte. Olivier Giroud, ad esempio, non è mai riuscito a calciare verso la porta di Rui Patricio. Alla fine i gol sono arrivati solo nel recupero; per 90 minuti, però, le difese erano state praticamente perfette.

Pioli nel corso del match ha cambiato i suoi centrali: ha iniziato con Simon Kjaer e Fykayo Tomori, prima di affidarsi a Malick Thiaw e Pierre Kalulu. Ancora una volta così il giovane tedesco, entrato prima del francese, per via di un infortunio di poco conto dell’inglese, ha avuto la possibilità di mettere in mostra le proprie qualità. Ha giocato una partita attenta e sempre in anticipo: il 21enne di Dusseldorf è certamente l’acquisto migliore dell’ultimo calciomercato estivo. Arrivato per una cifra vicina ai sette milioni (cinque più due di bonus) di euro, ora ne vale almeno il quadruplo.

Un acquisto che fa dormire sonni tranquilli Stefano Pioli, che può alternare i suoi difensori – anche grazie al ritorno al top di Simon Kjaer – come meglio crede. Il reparto dei centrali è uno dei pochi che in estate non dovrebbe subire cambiamenti.

Calciomercato Milan, addio al centrale: solo così è sacrificabile

Ma il calciomercato, si sa, è dinamico e nessuno può davvero considerarsi incedibile, soprattutto se dovesse venire a mancare la Champions League.

Senza l’Europa che conta avere un gruzzolo da parte per finanziare i colpi di calciomercato sarebbe importante. E per non sacrificare i big, come Rafael Leao o Theo Hernandez, la cessione di un centrale potrebbe essere quella più facile. A rischiare in questo caso sarebbero Pierre Kalulu e Fikayo Tomori.

Il francese è da tempo finito nel mirino del Psg, che lo segue dalla scorsa estate; l’inglese, invece, è tornato ad essere oggetto dei desideri dei club di Premier League. Ci sta così pensando il Manchester United, che in estate è intenzionato a regalarsi un colpo al centro. Entrambi i giocatori sono blindati da lunghi contratti, ma un’offerta da 50-60 milioni di euro, potrebbe far vacillare il Milan.